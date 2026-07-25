La Aemet pone en aviso a Canarias para mañana domingo: viento fuerte, mala mar y estas islas afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activados este domingo 26 avisos amarillos por viento en Canarias ante la previsión de rachas intensas en distintas zonas del archipiélago.

Los avisos afectan a áreas expuestas de las islas, especialmente vertientes, cumbres y zonas de interior donde el viento puede ganar intensidad durante la jornada. La situación aconseja extremar la precaución en carreteras, paseos marítimos y espacios abiertos, así como asegurar objetos que puedan caer o desplazarse.

El episodio estará acompañado por un tiempo marcado por los alisios. En las islas de mayor relieve se esperan más nubes en las vertientes orientadas al norte, mientras que en el sur predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Lanzarote y Fuerteventura disfrutarán de más horas de sol, aunque el viento será uno de los fenómenos más destacados.

Las temperaturas se mantendrán en valores propios de la época, con mínimas que rondarán los 21 o 22 °C en las principales capitales y máximas que podrán alcanzar entre 26 y 28 °C en puntos de las islas orientales y centrales. Las Palmas de Gran Canaria se moverá alrededor de los 24 y 28 °C, Santa Cruz de Tenerife entre 23 y 27 °C y Arrecife entre 23 y 27 °C.

LANZAROTE — Sol y viento intenso

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados durante buena parte del domingo. El viento soplará con fuerza en zonas del interior y en las vertientes más expuestas.

Arrecife: 23 / 27 °C

FUERTEVENTURA — Jornada soleada con rachas fuertes

Ambiente mayoritariamente despejado, con algunos intervalos nubosos ocasionales. El viento será intenso en áreas interiores y especialmente en zonas abiertas y del sur.

Puerto del Rosario: 22 / 26 °C

GRAN CANARIA — Nubes al norte y más sol al sur

Las vertientes del norte presentarán mayor nubosidad, mientras que en el sur predominarán los claros. El viento podrá soplar con fuerza en las vertientes sureste y noroeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 24 / 28 °C

TENERIFE — Intervalos nubosos y viento en zonas expuestas

El norte tendrá más nubes, mientras que el sur disfrutará de un ambiente más despejado. Las rachas más intensas se concentrarán en el sureste, el extremo noroeste y las zonas altas.

Santa Cruz de Tenerife: 23 / 27 °C

LA GOMERA — Viento fuerte en vertientes y cumbres

Habrá intervalos nubosos en el norte y cielos más abiertos en el resto. El alisio podrá dejar rachas fuertes en las vertientes este y noroeste.

San Sebastián de La Gomera: 23 / 27 °C

LA PALMA — Más nubes en el norte y el este

La nubosidad será más abundante en las vertientes septentrionales y orientales, con amplios claros en el oeste. El viento soplará con intensidad en zonas altas y costeras expuestas.

Santa Cruz de La Palma: 22 / 25 °C

EL HIERRO — Ambiente nuboso y ventoso

Se esperan intervalos nubosos, especialmente en el norte, y rachas fuertes en la vertiente oriental y el extremo noroeste.

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Valverde: 21 / 23 °C