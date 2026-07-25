Buscan a un ganador de 71 millones de euros del Eurojackpot de la ONCE

La ONCE ha repartido en Lleida 71.262.143,10 euros, el mayor premio de su historia, gracias a un boleto de Eurojackpot acertante de primera categoría en el sorteo del 24 de julio.

El boleto, con cinco números y dos soles, fue vendido por Sergio Martín Aznar, un trabajador de 57 años que comercializa los productos de la ONCE en su zona ambulante del Polígono Industrial del Segre y los distribuye en bares del entorno.

“He dado el gordo de mi vida”

Sergio lleva tres años y medio como vendedor de la ONCE y nunca había repartido un premio de esta magnitud.

Sergio Martín Aznar, vendedor ONCE que ha dado más de 71 millones con el Eurojackpot / La Provincia

“Ole, ole, ole. Me he estrenado a lo grande”, afirmó al conocer la noticia. Hasta ahora había entregado premios pequeños, pero esta vez ha cambiado la vida de un ganador con más de 71 millones de euros.

El premio supera cualquier cantidad entregada anteriormente por la Organización y convierte a Lleida en el epicentro de uno de los mayores golpes de suerte registrados por sus loterías.

La suerte también alcanza Badalona

El Eurojackpot dejó además otro premio relevante en Cataluña.

En Badalona, la vendedora Nieves Fernández Arenas comercializó un boleto premiado de tercera categoría, con cinco números acertados, dotado con 53.581,10 euros.

La jornada se cerró así con dos grandes premios repartidos en territorio catalán, aunque el de Lleida acaparó todo el protagonismo por su cifra récord.

Cómo funciona el Eurojackpot

Eurojackpot es un sorteo europeo en el que los participantes deben acertar cinco números de un total de 50 y dos soles de entre 12.

Se celebra todos los martes y viernes en Helsinki y se comercializa en España y otros 18 países del Espacio Económico Europeo.

El bote mínimo garantizado es de 10.000.000 de euros y aumenta cuando no hay acertantes de primera categoría. Tras el premio récord repartido en Lleida, el siguiente sorteo partirá de esa cantidad mínima.