"¿Y si todas las cucarachas se unieran?": la comunidad hindú de Canarias sigue con atención las protestas en la India

"¿Y si todas las cucarachas se unieran?". Esa fue la pregunta que un joven de la India lanzó en la red social X después de que, el pasado 15 de mayo, el presidente del Tribunal Supremo del país, Surya Kant, calificara a los jóvenes desempleados como "cucarachas". Lo que podría haber quedado en un comentario desafortunado y en una simple queja en redes sociales terminó convirtiéndose en el símbolo de una generación que decidió salir a las calles para hacer oír sus reivindicaciones.

Lo que vive India constituye una de las mayores oleadas de protestas juveniles de los últimos años. Aunque el detonante fue el escándalo por la filtración de los exámenes de acceso a la universidad, las movilizaciones reflejan un malestar mucho más profundo, alimentado por la corrupción, el desempleo y la falta de oportunidades para millones de jóvenes. Para entender el origen de las protestas hay que retroceder al 3 de mayo. Ese día comenzaron a difundirse denuncias sobre una presunta filtración de los exámenes de acceso a las facultades de Medicina. Las sospechas terminaron confirmándose, lo que obligó a las autoridades a repetir el examen. Para buena parte de la juventud india, el escándalo fue mucho más que un fraude académico.

Los vínculos con Canarias

Aunque las protestas se desarrollan a miles de kilómetros de distancia, en Canarias se siguen con especial atención. Los lazos entre la India y el Archipiélago se han tejido durante décadas. Ya en los años cincuenta y sesenta, numerosas familias indias se establecieron en las Islas para emprender una nueva vida ligada, principalmente, al comercio. Aquella primera ola migratoria dio origen a una comunidad que hoy es una de las más consolidadas de Canarias. En el Archipiélago residen entre 7.000 y 8.000 personas de confesión hindú. Tenerife concentra la mayor parte de esa población, con alrededor de 3.500 residentes, seguida de Gran Canaria, con unos 3.000, mientras que Lanzarote y Fuerteventura reúnen conjuntamente cerca de un millar. Una presencia que refleja la histórica relación entre la India y las Islas, marcada por unos flujos migratorios impulsados, en buena medida, por las consecuencias de la partición entre la India y Pakistán.

"Cuando se celebran unos exámenes de este nivel, miles de jóvenes dedican años a prepararse para conseguir una buena nota. En la India, donde la competencia es enorme por el volumen de población, esa presión es todavía mayor", explica el presidente de la comunidad hindú de Puerto de la Cruz (Tenerife), Sunil Rijhwani. Lleva 35 años viviendo en Canarias, pero mantiene un estrecho contacto con familiares que siguen en la India y que le han relatado de primera mano el clima de tensión que atraviesa el país. Las consecuencias del escándalo han ido mucho más allá de la repetición de los exámenes. "21 jóvenes de distintas zonas se suicidaron" tras conocerse el caso, asegura. El malestar también se extendió al ámbito universitario, donde parte de la comunidad educativa protagonizó una huelga de hambre como muestra de protesta.

El desempleo es, a juicio de Naresh Kumar Lalwani, otro de los factores que alimentan el malestar de la juventud india. "Hay un problema grave con el empleo", resume. Él legó a Gran Canaria con ocho años y lleva 49 viviendo en la Isla, después de que sus padres y sus tíos emigraran en 1970. Primero trabajaron para una empresa y, más tarde, emprendieron por cuenta propia con la apertura de varios negocios en la zona de Puerto del Parque y en el entorno del Parque Santa Catalina.

El contexto actual

El actual clima de tensión resulta especialmente llamativo para Sunil Rijhwani. A su juicio, la juventud india cuenta con un alto nivel de formación y preparación, por lo que le sorprende que el descontento haya alcanzado tal magnitud. "Los jóvenes en la India tienen un talento brutal. Salen muy preparados", afirma. Un potencial que cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta el avance experimentado por el país en las últimas décadas, hasta consolidarse como uno de los actores económicos y tecnológicos más importantes del continente asiático.

Y es precisamente ese uno de los factores que ha consolidado al país como un actor relevante en el tablero geopolítico actual. "A nivel global, India es un actor cada vez más importante en el continente asiático.Y es por eso que las relaciones con China son relaciones cada vez más difíciles. Y en algunos momentos también tensas. Porque la situación de China ya no está en la fase de crecimiento sostenida, todo lo contrario. Poco a poco va camino hacia el equilibrio", matiza el experto en Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, Fréderic Mértens. Esto se nota especialmente en el ámbito demográfico: "Mientras que India está creciendo, China se estabiliza".

Las movilizaciones también encuentran una explicación en el mercado laboral. Solo uno de cada cuatro universitarios en la India consigue un empleo acorde con su formación. "Por eso hay un importante éxodo de profesionales cualificados hacia otros países", explica Mértens. Una tendencia que, ante el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, está reorientando parte de ese flujo hacia Europa.