Doblete de la Lotería Nacional en Canarias

Canarias firmó este sábado un doble golpe de suerte en la Lotería Nacional. El primer premio, el 75.745, fue vendido en Granadilla de Abona, en Tenerife, mientras que el segundo premio, el 44.322, también dejó premio en el Archipiélago con al menos un punto de venta agraciado en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

El resultado convierte a las Islas en uno de los grandes focos del sorteo celebrado este 25 de julio de 2026, al colarse tanto en el reparto del premio principal como en el del segundo premio.

El primer premio cae en Tenerife

El número 75.745, agraciado con el primer premio del sorteo 060 de la Lotería Nacional, fue repartido en distintos puntos de España. Entre ellos figura Granadilla de Abona, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El boleto fue consignado en la calle Calvario, 9, según la relación de administraciones premiadas. Junto al municipio tinerfeño, el primer premio también se vendió en otros lugares de la Península como Vilches (Jaén), Alcorcón (Madrid), El Ejido (Almería), Onda (Castellón) y Tarragona.

La presencia de Granadilla de Abona en el reparto sitúa a Tenerife entre los lugares donde cayó el mayor premio de la jornada.

El segundo premio deja fortuna en Gran Canaria

El número 44.322, correspondiente al segundo premio, también fue muy repartido y volvió a mirar hacia Canarias. En este caso, uno de los puntos de venta agraciados está en Las Palmas de Gran Canaria.

El boleto fue validado en el Centro Comercial La Ballena, local T-31, en la Carretera General del Norte 112, dentro de la capital grancanaria.

Además, en la relación de puntos de venta del segundo premio también aparece Arrecife, en la provincia de Las Palmas, lo que refuerza aún más la presencia canaria en el sorteo de este sábado.

¿Cómo jugar a la Lotería Nacional?

Logo de Lotería Nacional / LP/DLP

Inicialmente deberás elegir el sorteo en el que deseas participar (siempre hay un mínimo de 4 sorteos disponibles a la venta).

Después deberás elegir el número de 5 cifras (décimo) con el que deseas participar en ese sorteo. Si lo deseas, puedes seleccionar tú las cifras de este número o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria, poniendo asteriscos en las cifras que no deseas seleccionar. Debes indicar también el número de décimos que deseas adquirir (entre 1 y 10).

Si eliges un número en concreto, ten en cuenta que este número puede no estar disponible para la venta por haberse vendido ya o por venderse solamente a través de alguna de nuestras Administraciones de Loterías.

Los décimos generados son virtuales (nunca te enviaremos tu décimo en papel, pues estos se venden en exclusiva en las Administraciones de Loterías) pero participan en los sorteos en las mismas condiciones que los décimos de papel y con las mismas probabilidades de ganar premios. La única diferencia es que si has comprado un décimo en papel deberás presentar este para optar a cobrar posibles premios, mientras que en el caso del online recibirás tus premios exactamente igual que para el resto de juegos sin necesidad de que presentes nada.

El precio de cada décimo depende del sorteo en el que participe:

Si es un sorteo de jueves, cada décimo cuesta 3 euros.

Si es un sorteo ordinario de sábado, cada décimo cuesta 6 euros.

Si es un sorteo especial de sábado, cada décimo cuesta 12 o 15 euros.

Si es un sorteo extraordinario, cada décimo cuesta 20 euros.

Tendrás premio si tu número (o alguna de sus cifras) sale elegido en el sorteo dentro de la distribución de premios que tiene ese sorteo previamente establecida: primer premio, segundo premio, terminación, aproximación, reintegro…).