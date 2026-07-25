La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores canarios: sanciones firmes con pérdida de puntos

El consumo de alcohol al volante sigue siendo uno de los principales causantes de accidentes en carretera, y la Dirección General de Tráfico (DGT) advierte especialmente a los conductores más jóvenes sobre las consecuencias de no respetar la tasa al volante. Según datos de la DGT, el consumo de alcohol está presente en entre el 30% y el 50% de los accidentes mortales en España.

La Guardia Civil pone el foco en los menores

Desde la reforma de la Ley de Tráfico en 2022, los conductores menores de 18 años deben mantener una tasa de alcohol de 0 gramos por litro en sangre y 0 mg/l en aire espirado, sin excepciones.

Esto no solo se aplica a quienes conducen coches, sino también a los que usan bicicletas, patinetes eléctricos o ciclomotores. La norma busca proteger a los conductores más jóvenes, ya que el alcohol general vulnerabilidad y puede poner en riesgo la seguridad vial de los usuarios.

Los conductores noveles y profesionales deben respetar una tasa máxima de 0,15 mg/l en aire espirado (0,5 g/l en sangre), mientras que el resto de conductores pueden llegar a 0,25 mg/l, siendo delito superar 0,60 g/l. La presencia de drogas en el organismo también constituye motivo de sanción. Aunque insisten en que "la única tasa realmente segura es 0,0 g/l".

Los agentes vigilan el consumo de alcohol al volante / L.P

La tasa de alcoholemia puede variar

La tasa de alcohol puede variar dependiendo de diferentes factores. "Tras su ingesta, el alcohol se absorbe en el aparato digestivo, aproximadamente un 20-25% en el estómago y la mayor parte en el intestino delgado, desde donde pasa a la sangre alcanzando la mayor concentración después de 30 - 90 minutos", explica la DGT. La velocidad cambiar dependiendo:

La alimentación

El tipo de bebidas

El tiempo transcurrido

Sanciones

El incumplimiento de esta medida puede acarrear sanciones económicas importantes:

Tasa inferior a 0,50 mg/l: multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos si el menor conduce un vehículo que requiere permiso.

multa de y pérdida de si el menor conduce un vehículo que requiere permiso. Tasa superior a 0,50 mg/l o negativa a someterse a la prueba: multa de hasta 1.000 euros .

multa de hasta . Para bicicletas y patinetes eléctricos, la multa se mantiene, pero no hay pérdida de puntos, dado que no requieren licencia.

La DGT insiste en que extremar la precaución salva vidas y que ante el aumento de desplazamientos por carretera durante los meses de verano, la responsabilidad al volante es clave para disfrutar sin imprevistos.