La Aemet actualiza la previsión para Canarias este lunes: posibles lloviznas y rachas intensas de madrugada

No se esperan fenómenos meteorológicos significativos el 27 de julio, aunque el alisio podrá soplar con fuerza y dejar rachas localmente muy fuertes durante la madrugada.

La Agencia Estatal de Meteorología no espera fenómenos significativos en Canarias este lunes 27 de julio de 2026, en una jornada marcada por la estabilidad, las nubes en el norte de las islas montañosas y el predominio del sol en el resto del archipiélago.

Los cielos permanecerán nubosos en las vertientes septentrionales de las islas de mayor relieve. Durante la madrugada no se descartan lloviznas en medianías, aunque la nubosidad tenderá a abrirse parcialmente durante las horas centrales del día.

En el resto de las zonas predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Lanzarote registrará algunos intervalos nubosos en el norte, mientras que en Fuerteventura aparecerán en el oeste durante la madrugada y después del anochecer.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios. Las máximas previstas en las principales localidades se situarán entre los 23 °C de Valverde y los 28 °C de Arrecife, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

El alisio soplará ocasionalmente fuerte en las vertientes del sureste y noroeste. La mayor intensidad se espera durante la madrugada, cuando no se descartan rachas localmente muy fuertes en zonas bajas y expuestas de las islas de mayor relieve. En las costas del suroeste predominarán las brisas.

LANZAROTE — Ambiente soleado con intervalos en el norte

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque aparecerán intervalos nubosos en el norte durante la madrugada y después del anochecer. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. El alisio podrá soplar con intensidad en las zonas más expuestas.

Temperatura máxima prevista: Arrecife, 28 °C.

FUERTEVENTURA — Sol con algunas nubes en el oeste

La jornada será mayoritariamente despejada, salvo por algunos intervalos nubosos en el oeste durante la madrugada y al final del día. Las temperaturas permanecerán estables. El viento del nordeste será perceptible, especialmente en áreas abiertas.

Temperatura máxima prevista: Puerto del Rosario, 26 °C.

GRAN CANARIA — Nubes al norte y claros en el resto

El norte presentará cielos nubosos, con posibilidad de alguna llovizna en medianías durante la madrugada. Durante las horas centrales se abrirán algunos claros. En el sur predominará el ambiente poco nuboso o despejado. El alisio podrá soplar fuerte en las vertientes sureste y noroeste, con brisas en las costas del suroeste.

Temperatura máxima prevista: Las Palmas de Gran Canaria, 28 °C.

TENERIFE — Nubosidad en el norte y viento en zonas expuestas

Las vertientes septentrionales tendrán más nubes y no se descartan lloviznas en medianías durante la madrugada. El resto de la isla disfrutará de amplios claros. Las temperaturas registrarán pocos cambios. El viento podrá dejar rachas intensas en las vertientes sureste y noroeste, especialmente durante las primeras horas.

Temperatura máxima prevista: Santa Cruz de Tenerife, 28 °C.

LA GOMERA — Nubes al norte y brisas en el suroeste

El norte tendrá cielos nubosos durante parte de la jornada, con posibilidad de alguna llovizna de madrugada y apertura de claros al mediodía. En el resto predominarán los cielos poco nubosos. El alisio podrá intensificarse en las vertientes más expuestas, mientras que en las costas del suroeste habrá brisas.

Temperatura máxima prevista: San Sebastián de La Gomera, 24 °C.

LA PALMA — Nubosidad en las vertientes del norte

Los cielos estarán nubosos en el norte y nordeste, sin descartar lloviznas en medianías durante la madrugada. En las horas centrales se abrirán claros. El resto de la isla tendrá un ambiente más despejado. El alisio podrá soplar con fuerza en las vertientes sureste y noroeste.

Temperatura máxima prevista: Santa Cruz de La Palma, 25 °C.

EL HIERRO — Tiempo estable con viento en zonas expuestas

Habrá nubosidad en el norte durante parte de la jornada, mientras que en el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas permanecerán sin grandes variaciones. El viento podrá intensificarse durante la madrugada en las vertientes más expuestas, con brisas en las costas del suroeste.

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Temperatura máxima prevista: Valverde, 23 °C.