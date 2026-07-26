La Aemet avisa de un domingo muy ventoso en Canarias: estas son las islas más afectadas
La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activos este domingo 26 avisos amarillos por viento en distintas zonas de Canarias. Las rachas más intensas afectarán principalmente a vertientes expuestas, áreas de interior y puntos elevados del archipiélago.
El viento será el fenómeno más destacado de la jornada y podrá complicar los desplazamientos por carretera, especialmente en tramos abiertos y zonas de montaña. También conviene asegurar toldos, macetas y otros objetos situados en balcones, azoteas o terrazas.
En cuanto al estado del cielo, el norte de las islas montañosas presentará mayor nubosidad, mientras que en las vertientes del sur y en las islas orientales se abrirán amplios claros. Lanzarote y Fuerteventura tendrán un ambiente más soleado, aunque con viento intenso en las zonas más expuestas.
Las temperaturas se mantendrán suaves. Las máximas alcanzarán aproximadamente los 28 °C en Las Palmas de Gran Canaria, los 27 °C en Santa Cruz de Tenerife y Arrecife, y los 26 °C en Puerto del Rosario. En las capitales occidentales los valores serán algo más bajos.
LANZAROTE — Tiempo soleado y viento fuerte
Cielos poco nubosos o despejados durante la mayor parte de la jornada. El viento soplará con intensidad en zonas de interior y vertientes expuestas.
Arrecife: 23 / 27 °C
FUERTEVENTURA — Claros y rachas intensas
Predominio del ambiente soleado, con algunos intervalos nubosos ocasionales. El viento será fuerte en áreas abiertas, zonas interiores y sectores del sur.
Puerto del Rosario: 22 / 26 °C
GRAN CANARIA — Nubes en el norte y más sol al sur
Mayor nubosidad en las vertientes septentrionales. Cielos más despejados en el sur y suroeste. Rachas fuertes en zonas expuestas del sureste y noroeste.
Las Palmas de Gran Canaria: 24 / 28 °C
TENERIFE — Viento fuerte en vertientes expuestas
Intervalos nubosos en el norte y amplios claros en el resto de la isla. Las rachas más intensas se concentrarán en el sureste, el noroeste y sectores elevados.
Santa Cruz de Tenerife: 23 / 27 °C
LA GOMERA — Intervalos nubosos y viento intenso
Nubosidad más abundante en el norte, con cielos más abiertos en el sur. El viento soplará con fuerza en las vertientes este y noroeste.
San Sebastián de La Gomera: alrededor de 24 °C de máxima
LA PALMA — Más nubes en el norte y el este
Intervalos nubosos en las vertientes septentrionales y orientales. Ambiente más despejado en el oeste. Rachas fuertes en áreas costeras y zonas elevadas expuestas.
Santa Cruz de La Palma: 22 / 25 °C
EL HIERRO — Jornada ventosa y temperaturas suaves
Intervalos nubosos, especialmente en el norte. Viento fuerte en la vertiente oriental y el extremo noroeste.
Valverde: 21 / 23 °C
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