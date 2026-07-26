Solo dos de cada cinco centros educativos de Canarias tienen asegurados espacios de sombra. Hace dos años, la Consejería de Educación puso en marcha el plan de adaptación de los centros educativos a las altas temperaturas, cuyo objetivo era acondicionar los colegios e institutos del Archipiélago mediante la renaturalización de los espacios y la intervención en fachadas, entre otras medidas. En concreto, el plan contemplaba la creación de zonas de sombra en 279 centros. Y aunque se ha superado el objetivo inicial y 329 colegios e institutos cuentan ya con estas áreas o tienen actuaciones en marcha para su instalación, la cifra apenas representa el 38,5% del total de centros educativos.

Las reformas de los centros no se han producido al azar. Para decidir en qué centros intervenir primero, Educación ha establecido una serie de criterios de prioridad, entre ellos el nivel de radiación solar de cada zona. Así, Lanzarote y Fuerteventura, las islas con mayor radiación solar y temperaturas más elevadas, junto al sur de El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria y el este de La Palma, han sido los territorios prioritarios para el desarrollo de estas actuaciones. También se tiene en cuenta qué centros imparten enseñanzas obligatorias y cuáles cuentan con convenios de colaboración su financiación. "En estos momentos podemos confirmar que todos los colegios e institutos de Lanzarote, Fuerteventura, La Graciosa, La Gomera y El Hierro cuentan con espacios de sombra o se están ejecutando en estos momentos", subraya el director General de Infraestructuras y Equipamiento, Iván González.

González prevé que otros 150 centros se incorporen a lo largo de este año a la ejecución de estas actuaciones. Y de cumplirse esta previsión, más de la mitad de los centros educativos de las Islas (56%) contarían con espacios de sombra para hacer frente a las altas temperaturas. Sin embargo, este avance contrasta con la financiación destinada a Canarias por el Gobierno de España.

El Gobierno se olvida de compensar la insularidad

A pesar de que el plan de adaptación se financia principalmente con fondos propios del Gobierno de Canarias, a finales del mes pasado el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), aprobó el reparto de 200 millones de euros entre las comunidades autónomas para climatizar y mejorar la eficiencia energética de los colegios públicos. Una financiación adicional que podría contribuir a ampliar e incluso agilizar las actuaciones en las Islas.

Sin embargo, Canarias solo recibió nueve millones de euros en ese reparto, una cifra que el consejero de Educación, Poli Suárez, calificó de insuficiente y que le llevó a reclamar que se elevara hasta los 20 millones. Y es que según González, el ministerio ha distribuido esos fondos en función del número de centros de cada comunidad. "Pero, al tratarse de una cuestión relacionada con la climatización, deberían valorarse otros factores, ya que no es lo mismo un territorio como Canarias o Extremadura que uno de Galicia o País Vasco", agrega.

Canarias propone valorar la realidad climática de cada zona

En este sentido, explica, el baremo del Gobierno central ignora la realidad climática y las horas de sol de cada región, así como el sobrecoste de la insularidad en el caso de Canarias —que encarece el transporte de materiales y equipos entre las ocho islas—. "Nosotros propusimos que el baremo valorara tres criterios: un 70% el número de centros de cada comunidad, un 20% la realidad climática y un 10% la insularidad y la condición de región ultraperiférica", apunta.

Pese a esta propuesta, el Ministerio ha mantenido el criterio inicial. "Y eso hace que el reparto nos perjudique de manera considerable porque, según los criterios que nosotros hemos establecido, a Canarias le hubiesen asignado una cantidad en torno a los 20 millones de euros", insiste. Para el director general, esos once millones que debería recibir el Archipiélago suponen un "agravio importante para todo lo que hay que hacer en Canarias". "Y esta falta de recursos nos va a impedir llegar a todos los centros educativos", agrega.

¿Qué medidas contempla el plan?

Además de la creación de zonas de sombra, el plan contempla la renaturalización de espacios, que no es otra cosa que la incorporación de zonas verdes dentro de los centros. "Se trata de una convocatoria abierta en la que los centros se presentan de forma voluntaria, ya que a diferencia de los espacios de sombra, este proyecto implica el cuidado de materia orgánica viva y no queremos obligar a los centros que no están interesados a mantenerlo", explica. Dentro de las acciones que se pueden realizar está, por ejemplo, la creación de huertos escolares, o la instalación de alimentadores para la fauna. En este contexto, alrededor de 410 centros se han presentado a la convocatoria, de los cuales 84 ya están siendo remodelados en esta primera fase y se prevé que se incorporen 50 más a lo largo del año.

Por otro lado, el documento recoge la remodelación de fachadas y el techado de instalaciones deportivas, así como la incorporación de sistemas de refrigeración o la implementación de energías renovables. También propone un protocolo de actuación en el ámbito educativo ante situaciones de altas temperaturas y ofrece formación en materia de cambio climático a los centros interesados.

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Asimismo, el proyecto Clima Escolar Canarias, que forma parte de esta estrategia, tiene como objetivo monitorizar los centros educativos del Archipiélago y medir en tiempo real parámetros como la temperatura, la humedad y la calidad del aire. "Esto nos permite tomar decisiones en función de las prioridades de cada colegio o cuando hay que suspender las clases", detalla. Actualmente, el proyecto monitoriza 120 centros educativos de Canarias, distribuidos entre las ocho islas y todos los municipios del Archipiélago, pero la previsión es ampliar esta red con 200 centros más.