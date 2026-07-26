Gran Canaria conquista el escenario principal de Tomorrowland

Los Gofiones sonaron este viernes en el escenario principal de Tomorrowland, uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo. La responsable fue la DJ grancanaria Indira Paganotto, que incluyó la canción ‘Gran Canaria’ durante su actuación en Bélgica.

El momento quedó recogido en un vídeo compartido en TikTok por @orlandohnv. Al reconocer la melodía, el usuario reaccionó con incredulidad antes de sumarse al estribillo: “¡No me lo creo! ¿Qué hace esta canción en Tomorrowland?”.

El himno canario que sorprendió al público de Tomorrowland

La actuación tuvo lugar el viernes 24 de julio en el parque recreativo De Schorre, en la localidad belga de Boom.

Durante su sesión, Indira Paganotto introdujo la conocida pieza de Los Gofiones ante miles de asistentes. La presencia de una canción tan vinculada a la identidad de Gran Canaria en un escenario internacional provocó una reacción inmediata entre los canarios que vieron el vídeo.

La grabación acumula mensajes de sorpresa y orgullo. “Pelos de punta”, “Llegamos a todas partes” o “Menuda fantasía” son algunas de las reacciones recogidas tras la difusión de las imágenes.

El vídeo que desató la emoción en redes sociales

El creador de contenido @orlandohnv grabó el instante desde el público. En la secuencia se escucha cómo reconoce la canción y termina cantando “¡Ay, mi Gran Canaria!” mientras suena la versión utilizada por Paganotto.

El vídeo se viralizó rápidamente entre usuarios del Archipiélago y canarios residentes fuera de las Islas. Para muchos, el momento simboliza la llegada del folclore de Gran Canaria a uno de los mayores escaparates mundiales de la música electrónica.

La sorpresa fue aún mayor por el contraste entre el repertorio habitual del festival y una melodía popular canaria convertida en himno sentimental para varias generaciones.

La confusión con Quevedo que generó debate

El vídeo también abrió una pequeña polémica. Al comienzo de la grabación, un acompañante del autor se refiere a la canción como “la de Quevedo”.

Numerosos usuarios corrigieron la afirmación y recordaron que la obra fue compuesta por Manuel R. Melián para Los Gofiones, formación de la que también formó parte.

La confusión puede estar relacionada con la actuación conjunta que Los Gofiones y Quevedo protagonizaron el 24 de mayo de 2025 en el Estadio de Gran Canaria. Ambos interpretaron el tema ante unas 41.000 personas, en una versión que reforzó su alcance entre el público más joven.

El propio autor del vídeo aclaró posteriormente que se había tratado de un despiste de su acompañante.

Indira Paganotto lleva Canarias a la élite electrónica

Indira Paganotto nació en Gran Canaria y se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas de la escena electrónica internacional.

Su estilo mezcla la contundencia del techno con ritmos de psytrance. Esa combinación la ha llevado a actuar en festivales y clubes de primer nivel como Coachella, EDC Las Vegas o Hï Ibiza.

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La artista ha mantenido además un fuerte vínculo con Canarias a lo largo de su carrera. Su decisión de incorporar ‘Gran Canaria’ a su actuación en Tomorrowland convirtió una sesión de música electrónica en un inesperado homenaje a su tierra.