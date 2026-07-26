¿Cómo se verá el eclipse del 12 de agosto desde Canarias? Así será el 'mordisco' de la Luna al Sol en las Islas

España se prepara para tres años astronómicos únicos con el Sol como protagonista. Lo que se ha bautizado como "trío de eclipses" –una serie de eventos que se producirán entre 2026 y 2028– dará comienzo en menos de un mes con un eclipse solar que se podrá contemplar con total nitidez desde el norte de la Península. Sin embargo, y pese a los 2.000 kilómetros que separan a Canarias del continente, el Archipiélago no quedará al margen del espectáculo astronómico que en las Islas adquirirá su propia identidad.

El 12 de agosto el baile del Sol y la Luna regalarán una postal atlántica memorable sobre Canarias. Al atardecer, cuando el Sol se esconda tras la línea que separa el océano del cielo, recibirá un mordisco de la Luna. El satélite robará entre el 65% y el 70% del disco solar deformando a un astro rey que se hundirá en el mar despojado de parte de su luz.

Esta puesta de sol única se podrá contemplar con mayor nitidez desde las costas orientadas al oeste o desde las cumbres de Tenerife y La Palma, que se convertirán en un enclaves únicos para contemplar el espectáculo astronómico.

¿Cómo ver el eclipse desde Canarias?

Como el Sol no estará cubierto en su totalidad, se recomienda disponer de gafas especiales para la visualización del eclipse para así evitar la radiación social dañina para los ojos. Observar el Sol directamente —ya sea durante un eclipse o en condiciones normales— puede causar daños graves e irreversibles en la vista, incluyendo la ceguera. La retina puede quemarse sin producir ningún dolor, por lo que el daño puede pasar desapercibido en el momento.

Un hombre alza unas gafas especiales para ver el eclipse en el Observatorio del Teide / Arturo Jiménez

Cabe recordar que el uso de otros dispositivos caseros no homologados (como las gafas de sol comunes, las radiografías, los cedés o los negativos fotográficos) no eliminan el riesgo y pueden ocasionar los mismos problemas que no utilizarlos. El único método casero relativamente aceptable, aunque con limitaciones ópticas, es el cristal o filtro de soldador de grado alto (12 a 14). Con todo, el método más seguro para cualquier persona sigue siendo la observación mediante proyección.

¿Dónde adquiero las gafas especiales?

Para contemplar cualquier eclipse solar es necesario contar con gafas que cumplan la normativa ISO 12312-2 de 2025, lo que garantiza que cuenten con filtros solares capaces de bloquear más del 99,999% de la luz solar visible, el 100% de la radiación ultravioleta dañina y al menos el 97% de la radiación infrarroja.

Las asociaciones de astrónomos de España insisten en la necesidad de evitar gaas muy baratas o que no estén certificadas, porque puede que los filtros no sean adecuados para ver el Sol y provoquen un daño irreparable. En Tenerife, por ejemplo, estas gafas se pueden adquirir en la sede del Instituto Geográfico Nacional (IGN), ubicada en la Calle de La Marina, en Santa Cruz, por un precio de 5 euros. La Fundación Starlight también vende un pack de 20 gafas por 60 euros (a 3 euros la unidad) con envío a domicilio.

Para evitar quemaduras en la retina, se deben utilizar gafas especiales

Un proyecto de ciencia ciudadana

El IAC aprovechará este evento especial para preparar un gran experimento de ciencia ciudadana. Lo harán a través del proyecto Nate (siglas de North African Telescope Eclipse), con el que pretenden desplegar una red de telescopios de cara a 2027 para conseguir nuevos resultados científicos sobre la dinámica de los campos magnéticos y el plasma en la corona solar.

La primera parada de este proyecto será este año en Palencia. Allí, el personal del IAC realizará un ensayo que servirá de entrenamiento para los equipos formados por estudiantes y profesorado de secundaria y universitarios de tres países: Marruecos, España y Estados Unidos. Los estudiantes estarán acompañados de astrónomos e ingenieros del IAC, la Universidad Mohammed VI Politécnica (UM6P) y el Observatorio Nacional Solar (NSO, por sus siglas en inglés) de la Fundación Nacional de Ciencia y el Southwest Research Institute de los Estados Unidos.

El IAC aprovechará el evento para ejecutar un proyecto de ciencia ciudadana

El objetivo es que el 2 de agosto de 2027, los participantes viertan todas estas enseñanzas durante el eclipse solar que se verá desde Marruecos. La labor científica se desarrollará a la vista del público, y el equipo de expertos se desplegará, además, durante tres días por Palencia y sus alrededores para acercar la pasión por la ciencia, la astronomía y la física solar y redescubrir el cielo.

El eclipse de 2027, el mejor para Canarias

Pero el eclipse de 2027 no solo se podrá ver desde Marruecos. En esta ocasión, Canarias tendrá una posición privilegiada para observar el fenómeno astronómico. Debido a la cercanía de la franja de totalidad con el norte de África, Canarias experimentará un eclipse parcial muy profundo. Las islas occidentales serán las más favorecidas, con una ocultación significativa que reducirá la luz ambiental, creando una atmósfera extraña y plateada sobre los paisajes volcánicos.

El eclipse se iniciará a las 8:30 horas de la mañana y durará unas dos horas. El máximo del eclipse se registrará sober las 9:36 horas y el máximo de ocultamiento será de casi el 80%. En los puntos más al norte de La Graciosa y La Palma, la Luna llegará a morder el 81% del Sol. Por otra parte, el eclipse será del 79% en la mayor parte de Tenerife, del 78% en La Gomera y del 77% en El Hierro.

Cierre de un ciclo: el anillo de fuego de 2028

El "trío de eclipses" se cerrará el 26 de enero de 2028 con un eclipse anular que curzará la penínusla de suroeste a noreste y Baleares. Al no cubrir la Luna todo el disco solar, se formará un impresionante 'anillo de fuego' brillante alrededor de la silueta lunar en pleno invierno. Los observadores situados en la franja central verán un espectacular "anillo de fuego": un borde brillante de luz solar rodeando la silueta oscura de la Luna.

En Canarias se verá de nuevo como un eclipse parcial. El eclipse comenzará a las 15:16 horas y en islas como La Palma se llegará a registrar una acultación del Sol del 82%, mientras que en Santa Cruz de Tenerife será del 79% y en el sur de Gran Canaria del 75%. El eclipse durará dos horas y 9 minutos y despedirá así los tres años insólitos de la astronomía española.