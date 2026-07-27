Aaron Sevilla lleva el afro house mundial a Fuerteventura en el único día libre de su gira

La electrónica internacional vuelve a tomar este martes 28 de julio la playa de Sotavento con la llegada de Aaron Sevilla a La Carpa 2026. El DJ y productor mexicano, uno de los nombres con mayor proyección dentro del afro house, aterriza en Fuerteventura con una propuesta que mezcla percusiones africanas, ritmos latinos, voces orgánicas y una energía diseñada para transformar el recinto majorero en una gran pista de baile junto al mar.

La actuación llega, además, acompañada de una curiosidad que permite entender el ritmo de trabajo del artista: Sevilla actuará un martes porque es el único día libre que mantiene durante toda la semana. Su apretada agenda internacional llevará al productor por escenarios de distintos países y por algunas de las capitales mundiales de la electrónica, reservando este hueco para presentar en Canarias su versión más diversa.

Su calendario incluye este verano actuaciones en Ibiza, Dubái, Turquía, Grecia, Indonesia y diferentes ciudades europeas. Tras visitar Tailandia, el artista hará escala en Sotavento antes de continuar su programación en Ibiza, una sucesión de viajes que confirma la dimensión internacional que ha alcanzado su proyecto.

Una electrónica con raíces africanas y latinas

Originario de México, Aaron Sevilla ha construido una identidad propia alrededor del afro house, incorporando a sus producciones influencias de la música africana y latinoamericana. Sus sesiones se caracterizan por las percusiones intensas, los sonidos hipnóticos y unas voces sutiles que mantienen la conexión con el público durante todo el espectáculo.

Desde 2021, el productor ha alcanzado los primeros puestos de algunas de las principales plataformas especializadas en música electrónica. Entre sus logros figuran el número uno de la clasificación de afro house de Beatport y la primera posición del listado Afro Latin de Traxsource, resultados que impulsaron definitivamente su presencia fuera de México.

Canciones como Delirio, Te Invito, El Tambo o La Cumbia de la Vida se han incorporado a sus sesiones, en las que el artista busca combinar la sofisticación de la electrónica contemporánea con ritmos reconocibles y una clara vocación festiva.

Sevilla es también el fundador de Afrodise, una marca musical y una serie de fiestas que han pasado por destinos como Ibiza, Dubái, Tulum y Mykonos. El proyecto representa su manera de entender la música electrónica: no solo como una sucesión de canciones, sino como una experiencia colectiva construida alrededor del baile, la energía y la conexión entre culturas.

La noche más electrónica de La Carpa

La presencia de Aaron Sevilla refuerza el carácter diverso de La Carpa 2026, que se celebra en la playa de Sotavento, en el municipio de Pájara, desde el 16 de julio hasta el 1 de agosto. El festival reúne durante 17 jornadas conciertos, sesiones de DJ y propuestas urbanas, latinas y electrónicas en un escenario instalado junto al mar.

Después de recibir a artistas de estilos y generaciones diferentes, La Carpa se prepara ahora para una de sus citas más orientadas a los seguidores de la electrónica internacional. Aaron Sevilla ofrecerá en Fuerteventura un espectáculo en el que convivirán el afro house, los ritmos latinos y los sonidos tecnológicos, aprovechando el único respiro de una semana marcada por los aeropuertos, los clubes y las pistas de baile.