Acuerdo histórico con el Estado: Canarias logra que el nuevo modelo de financiación aporte 1.300 millones anuales y deje fuera al REF

Estado y Canarias se van de vacaciones con sus rencillas resueltas y los deberes hechos. El Gobierno autonómico y el Gobierno central escenificaron esta mañana el cierre de una negociación que ambas partes calificaron de "exitosa" y que permitirá al Archipiélago respaldar el nuevo modelo de financiación autonómica tras lograr que se respeten las principales líneas rojas defendidas por el Ejecutivo canario. El acuerdo garantiza que los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) queden expresamente fuera del sistema de financiación -una demanda histórica en las Islas-, asegura más de 1.300 millones de euros al año para reforzar los servicios públicos y abre la puerta a que Canarias pueda utilizar 687 millones de euros de superávit y excesos de financiación acumulados.

La satisfacción y el buen rollo protagonizaron la comparecencia posterior al encuentro entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el ministro de Hacienda, Arcadi España, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Los representantes de ambas administraciones se felicitaron por el resultado de unas conversaciones que, según explicaron, se desarrollaron durante meses con discreción y voluntad de acuerdo. El presidente canario habló de un entendimiento "altamente positivo para Canarias", mientras que el ministro defendió que los acuerdos se consiguen con "diálogo".

El ministro de Hacienda, Arcadi España; el presidente de Canarias, Fernando Clavijo; y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. / Angel Medina G.

La principal conquista política para Canarias gira en torno al REF y a su desvinculación de la financiación autonómica. Era una reivindicación histórica del Archipiélago y una condición irrenunciable para respaldar el nuevo sistema. Clavijo destacó que, por primera vez, la norma recogerá de forma expresa -por escrito- que los recursos del REF no forman parte del bloque de financiación autonómica, evitando que vuelvan a utilizarse para maquillar la financiación real de las Islas. "Habrá una garantía explícita, no solo una garantía, sino que explícitamente va a estar nombrado en la norma que los recursos del REF no forman parte del bloque de financiación", subrayó el presidente. Esa exclusión permitirá, además, que el REF siga cumpliendo su función de compensar las singularidades derivadas de la condición ultraperiférica e insular de Canarias y no sirva para reducir artificialmente la financiación destinada a sanidad, educación o servicios sociales.

Insularidad y población ajustada

Junto a ello, el acuerdo deja fuera del sistema la compensación pendiente del antiguo IGTE y crea un mecanismo que compensará las desventajas que el nuevo modelo sigue generando para Canarias por variables como la insularidad y la población ajustada. Ese fondo será de libre disposición, tendrá carácter indefinido y permitirá que la comunidad autónoma disponga de más de 1.300 millones de euros anuales para financiar los servicios públicos esenciales. Clavijo defendió que el resultado supone corregir una situación de infrafinanciación que se arrastraba desde hace casi dos décadas. "Este acuerdo es positivo y hace justicia con Canarias", afirmó, después de reconocer que el Gobierno autonómico ha atendido las principales reivindicaciones de la comunidad autónoma.

El ministro Ángel Víctor Torres mira al presidente canario, Fernando Clavijo. / Angel Medina G.

El presidente alejó las dudas respecto a la postura de su socio de Gobierno e insistió en que el respaldo al nuevo modelo responde a una posición institucional del Ejecutivo autonómico. "La postura del Gobierno de Canarias es la que ha quedado plasmada hoy aquí, la del Gobierno en su integridad", afirmó antes de remarcar que "si es bueno para Canarias y mejora la financiación, el Gobierno de Canarias va a estar a favor".

"Dentro de los márgenes de la realidad"

El ministro de Hacienda valoró positivamente la actitud negociadora del Ejecutivo canario y aseguró que el Gobierno autonómico no acudió a la mesa "con planteamientos imposibles ni con exigencias que perjudicaran a otras comunidades". "Ha hecho un ejercicio de diálogo constructivo y dentro de los márgenes de la realidad", insistió. España también calificó como un "hito importantísimo" que el REF quede blindado por escrito fuera del modelo de financiación y agradeció expresamente el respaldo de Canarias al texto que se debatirá el miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El ministro de Hacienda, Arcadi España. / Angel Medina G.

La desvinculación del REF no fue lo único que logró rascar Canarias en la negociación. El acuerdo con Hacienda permite incluir en el Decreto Canarias la posibilidad de que la comunidad utilice durante los próximos tres años hasta 687 millones de euros correspondientes al superávit y a excesos de financiación pendientes de aplicar, gracias a la baja deuda pública de la comunidad autónoma. La medida se incorporará al texto, que el Gobierno prevé aprobar entre finales de agosto y principios de septiembre y que también incluirá la prórroga del 60% de deducción del IRPF para La Palma.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, enmarcó el pacto dentro del seguimiento permanente de la Agenda Canaria y avanzó que el Consejo de Ministros aprobará mañana nuevas partidas para el Archipiélago, entre ellas 45 millones para el Plan Integral de Empleo, casi 100 millones para actuaciones portuarias, 30 millones para el plan contra la pobreza y otras inversiones que, según defendió, buscan acelerar la ejecución de fondos comprometidos con las Islas.