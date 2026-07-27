Esto es lo que anuncia la AEMET para hoy lunes en Canarias: así cambiará el tiempo según la zona

La Agencia Estatal de Meteorología no prevé fenómenos significativos en Canarias durante este lunes 27 de julio de 2026. La jornada estará marcada por la nubosidad en el norte de las islas montañosas, el predominio del sol en el resto del archipiélago y un alisio que podrá ganar intensidad durante la madrugada.

Las vertientes septentrionales de las islas de mayor relieve amanecerán con cielos nubosos. En medianías no se descartan lloviznas débiles durante las primeras horas, aunque la nubosidad tenderá a romperse parcialmente durante el tramo central del día.

En el resto de las zonas predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Lanzarote tendrá algunos intervalos en el norte, mientras que en Fuerteventura aparecerán principalmente en el oeste durante la madrugada y después del anochecer.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios. El ambiente continuará cálido en las zonas costeras y será más fresco en medianías y localidades situadas a mayor altitud.

El alisio soplará ocasionalmente fuerte en las vertientes del sureste y noroeste. La mayor intensidad se espera durante la madrugada, cuando podrían registrarse rachas localmente muy fuertes en zonas bajas y expuestas de las islas de mayor relieve. En las costas del suroeste predominarán las brisas.

LANZAROTE — Un lunes luminoso con algunas nubes al norte

La isla comenzará la jornada con algunos intervalos nubosos en el norte, aunque el sol terminará imponiéndose en la mayor parte del territorio. Tras el anochecer volverán a aparecer algunas nubes en las zonas septentrionales. El alisio se dejará sentir con mayor intensidad en los puntos más expuestos.

Temperatura máxima prevista: Arrecife, 28 °C.

FUERTEVENTURA — Sol durante el día y nubes en el oeste

La madrugada dejará algunos intervalos nubosos en la vertiente occidental, pero el ambiente será despejado durante buena parte del lunes. Las nubes regresarán al final de la jornada, mientras el viento continuará soplando de forma perceptible en áreas abiertas.

Temperatura máxima prevista: Puerto del Rosario, 26 °C.

GRAN CANARIA — El norte amanecerá cubierto y el sur tendrá más sol

Las nubes se concentrarán en las vertientes septentrionales, donde podría caer alguna llovizna en medianías durante la madrugada. Con el avance de la mañana se abrirán algunos claros. En el sur dominará un ambiente más soleado, aunque el viento podrá reforzarse en las vertientes sureste y noroeste.

Temperatura máxima prevista: Las Palmas de Gran Canaria, 25 °C.

TENERIFE — Mañana húmeda en el norte y claros en el resto

El norte comenzará el día bajo un cielo más cerrado, con posibilidad de lloviznas débiles en medianías. Durante las horas centrales aparecerán claros, mientras que el sur mantendrá un ambiente más soleado. El alisio podrá dejar rachas intensas en las vertientes sureste y noroeste.

Temperatura máxima prevista: Santa Cruz de Tenerife, 28 °C.

LA GOMERA — Nubes de madrugada y una jornada más abierta después

La vertiente norte amanecerá con nubosidad y no se descarta alguna llovizna en medianías. A medida que avance el día, el cielo irá mostrando más claros. El viento se reforzará en las zonas expuestas, mientras que en las costas del suroeste dominarán las brisas.

Temperatura máxima prevista: San Sebastián de La Gomera, 24 °C.

LA PALMA — Nubosidad en el norte y el este antes de la apertura de claros

Las primeras horas estarán marcadas por las nubes en las vertientes septentrionales y orientales, con posibilidad de lloviznas débiles en medianías. El cielo se abrirá parcialmente durante el tramo central del día, especialmente en las zonas occidentales.

Temperatura máxima prevista: Santa Cruz de La Palma, 25 °C.

EL HIERRO — Un comienzo nuboso con más sol durante el día

El norte tendrá más nubes al amanecer, mientras que en el resto predominarán los cielos poco nubosos. El viento podrá soplar con intensidad durante la madrugada en las vertientes expuestas, antes de dar paso a las brisas en las costas del suroeste.

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Temperatura máxima prevista: Valverde, 23 °C.