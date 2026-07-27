BBVA será el banco global de la cumbre del clima de Naciones Unidas (COP31) en Turquía

"Este año la cumbre climática global, la COP31 se celebrará en uno de los países más importantes para BBVA, Turquía, en concreto, en la ciudad de Antalya. Las COPs han definido durante años el marco climático mundial. Ahora comienza una nueva etapa: la implementación. Y en ella, BBVA y el sector financiero tienen un papel decisivo para convertir la ambición en acción e impacto”, ha afirmado el consejero delegado de BBVA, Onur Genç.

“Estamos orgullosos de apoyar a las Naciones Unidas y a la presidencia de la COP31 como banco global de la cumbre. Aportaremos nuestras capacidades, nuestra relación con los clientes y nuestra experiencia en mercados desarrollados y emergentes para ayudar a impulsar sus prioridades. Me gustaría invitar a empresas, instituciones, actores públicos y a la sociedad civil a unirse a nosotros en esta cita”, ha manifestado.

Por su parte, el ministro de Medioambiente y Urbanismo de Turquía y Presidente de la COP31, Murat Kurum, ha declarado: “En la Cumbre de la COP31, que este año acogeremos en Antalya, uniremos esfuerzos con todos los actores implicados para mostrar al mundo la determinación de Turquía en materia de acción climática, combinando las fortalezas de los sectores público y privado. En este marco, hemos dado un paso importante junto con nuestro sector bancario. Garanti BBVA y el Grupo BBVA se han convertido en el Socio Bancario Global de la COP31. Me reuní con Mahmut Akten, consejero delegado de Garanti BBVA, para analizar cómo podemos contribuir durante este proceso. Nos complace que Garanti BBVA y BBVA, que siempre han acompañado a nuestro país en su camino hacia el desarrollo sostenible, también vayan a contribuir a la COP31. Seguiremos dando pasos firmes para convertir los compromisos en acciones durante la COP31”.

Implementación e impacto

Esta cumbre marcará una nueva etapa en la acción climática internacional, con un foco en la implementación de los compromisos adoptados en los últimos años. En este contexto, BBVA contribuirá con su experiencia en canalización de negocio sostenible, financiación, asesoramiento y gestión de riesgos climáticos para apoyar a particulares, empresas, instituciones y otros actores económicos en el desarrollo de proyectos vinculados a la transición energética.

La presencia de BBVA en esta cita se articulará en torno a seis ámbitos también prioritarios para la COP31: la financiación de la electrificación e infraestructuras sostenibles a escala; el impulso y financiación de las tecnologías limpias emergentes ‘cleantech’; la sostenibilidad a lo largo de las cadenas de valor; la resiliencia climática y la naturaleza; una sostenibilidad para todas las personas; y el desarrollo de un sistema financiero que contribuya a acelerar la transición.

BBVA contará con una destacada representación en la COP31 compuesta por expertos en sostenibilidad y directivos del Grupo que se sumarán a los responsables locales de Garanti BBVA, y que participarán activamente en el programa oficial y en distintos foros de debate.

La entidad dispondrá de un pabellón propio de aproximadamente 400 metros cuadrados en la Zona Verde, concebido como un espacio abierto de diálogo, colaboración e innovación. En este espacio se celebrarán sesiones de alto nivel, encuentros con clientes, mesas redondas con líderes empresariales e institucionales, así como eventos centrados en financiación sostenible, transición energética, tecnologías limpias y desarrollo de soluciones para acelerar la implementación de la descarbonización. Este pabellón aspira a convertirse en un punto de referencia para impulsar alianzas, compartir conocimiento y promover iniciativas concretas.

La sostenibilidad es una de las prioridades estratégicas de BBVA y constituye un motor de crecimiento para la entidad. BBVA ha canalizado 134.000 millones de euros en negocio sostenible en 2025, una cifra que es un récord anual y que supone un crecimiento del 44% respecto al año anterior. Solo en el primer trimestre de 2026 ha alcanzado 36.000 millones de euros en negocio sostenible y desde 2025 hasta dicho trimestre acumula un total de 170.000 millones de euros en su objetivo de alcanzar 700.000 millones de euros para el periodo 2025-2029.

Diálogo, consenso y acción

La COP31 (Conference of the Parties) reunirá a casi 200 países para evaluar el progreso global frente al cambio climático y para avanzar en la implementación del Acuerdo de París. Esta edición tendrá un enfoque especialmente orientado a impulsar la ejecución de los compromisos climáticos, con especial atención a la financiación, la electrificación, la resiliencia y la transformación de los sistemas productivos; promoviendo el diálogo, el consenso y la acción entre todos los actores implicados.

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La celebración de la COP31 en Antalya situará a Turquía en el centro de la agenda climática internacional y ofrecerá una oportunidad para reforzar la colaboración entre los sectores público y privado y atraer nuevas inversiones para acelerar la transición hacia una economía baja en carbono.