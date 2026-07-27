Cajasiete y el Clúster de Enoturismo de Canarias se alían para impulsar el turismo del vino

Cajasiete y el Clúster de Enoturismo de Canarias han formalizado un convenio de colaboración para impulsar el desarrollo del turismo vinculado al vino en las Islas y reforzar su contribución a la economía, la cultura y la actividad turística del Archipiélago. El acuerdo fue suscrito por el director general de Cajasiete, Luis Alberto Díaz Dorta, y el gerente del Clúster de Enoturismo de Canarias, Hernán Tejera Oval.

El Clúster reúne a bodegas, empresas turísticas, administraciones públicas y profesionales del sector con el objetivo de fomentar el enoturismo en Canarias. Para ello, coordina iniciativas relacionadas con la viticultura tradicional del Archipiélago, como visitas guiadas a viñedos, catas, rutas por paisajes vitivinícolas y actividades culturales.

El convenio permitirá respaldar proyectos destinados a consolidar el enoturismo como una herramienta para la diversificación económica y turística de las islas. La alianza busca mejorar la competitividad del sector, dinamizar las zonas rurales, generar empleo, reforzar la identidad cultural y atraer a visitantes interesados en experiencias vinculadas al vino y al territorio.

La colaboración también facilitará la organización y difusión de rutas del vino, jornadas formativas, ferias especializadas, eventos relacionados con la vendimia y campañas de promoción en nuevos mercados.

Luis Alberto Díaz Dorta destacó que el acuerdo refuerza el compromiso de Cajasiete con el desarrollo económico y social de Canarias mediante el apoyo a iniciativas que ponen en valor el territorio, la cultura y los sectores estratégicos del Archipiélago.

«El enoturismo representa una oportunidad para generar nuevas dinámicas de crecimiento sostenible, fortalecer el medio rural y proyectar la singularidad de Canarias dentro y fuera de las islas», señaló el director general de la entidad.

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Por su parte, Hernán Tejera Oval subrayó que la colaboración permitirá seguir desarrollando proyectos para consolidar el enoturismo como una herramienta de progreso local, cultural y económico. «Esta alianza nos ayuda a reforzar la visibilidad del sector, generar sinergias entre los agentes implicados y avanzar en la creación de experiencias de valor vinculadas al vino, el paisaje y la identidad canaria», afirmó. Con este convenio, Cajasiete amplía su colaboración con organizaciones que trabajan por el desarrollo sostenible, la cooperación y la creación de valor en el ámbito local.