Canarias desbloquea 196 millones de euros del Estado para empleo, la pobreza y ayudas a La Palma

El Gobierno de Canarias y el Estado acordaron este lunes el desbloqueo de 196,1 millones de euros en transferencias pendientes para políticas de empleo, lucha contra la pobreza, compensaciones económicas e infraestructuras portuarias. El Ejecutivo central prevé llevar las partidas este martes al Consejo de Ministros, según la información difundida por la Presidencia autonómica.

El acuerdo surge de una reunión entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Hacienda, Arcadi España. También participaron el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto; el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, y el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón.

Lo importante es que Canarias avance y que los compromisos se conviertan en hechos Fernando Clavijo — Presidente del Gobierno de Canarias

Las transferencias incluyen 30 millones de euros para políticas contra la pobreza, 45 millones para el Plan Integral de Empleo de Canarias y 23,1 millones para compensar efectos económicos vinculados a la guerra en Oriente Próximo. El paquete también reserva 53 millones para actuaciones en el puerto de Granadilla y 45 millones para el dique Reina Sofía, en el Puerto de La Luz y de Las Palmas.

Clavijo valoró el acuerdo como un avance en el cumplimiento de compromisos estatales con las islas. “Lo importante es que Canarias avance y que los compromisos se conviertan en hechos”, afirmó. El presidente añadió que el objetivo pasa por mejorar los servicios públicos, impulsar la inversión y resolver asuntos pendientes mediante el diálogo institucional.

Recuperación de La Palma: bonificación del 60% del IRPF para los residentes y 100 millones de euros

La reunión también permitió avanzar en un decreto específico para Canarias, con una tramitación prevista para finales de agosto o principios de septiembre. El texto dará prioridad a las medidas vinculadas con la recuperación económica y social de La Palma, entre ellas la bonificación del 60% del IRPF para los residentes en la isla y una aportación de 100 millones de euros.

Ángel Víctor Torres situó la aprobación del decreto en el primer Consejo de Ministros posterior al periodo estival, que podría celebrarse el 25 de agosto o el 1 de septiembre. También indicó que Canarias recibirá 93 de los 108 millones de euros asignados a incentivos regionales en el Boletín Oficial del Estado de este lunes, 27 de julio.

Con este acuerdo no solo entendemos la singularidad de Canarias, sino que la atendemos Arcadi España — Ministro de hacienda

El Ejecutivo autonómico mantendrá sus reclamaciones sobre otras partidas. Entre ellas figuran los fondos para obras hidráulicas, la financiación adicional del POSEI y las compensaciones por la atención a personas migrantes. Clavijo recalcó que el acuerdo no cierra las conversaciones: “Este no es un punto final. Nuestra obligación es aprovechar cada espacio de diálogo para conseguir avances”.

El ministro de Hacienda destacó, por su parte, la capacidad de diálogo del Gobierno canario. “Con este acuerdo no solo entendemos la singularidad de Canarias, sino que la atendemos”, declaró Arcadi España al término de la reunión.

Más margen para utilizar el superávit

Otro de los acuerdos amplía la capacidad de la Comunidad Autónoma para usar su superávit. Canarias podrá destinar esos recursos a un abanico más amplio de proyectos y no solo a las inversiones consideradas financieramente sostenibles. El Gobierno regional calcula que esta flexibilidad permitirá movilizar alrededor de 600 millones de euros.

Clavijo defendió que esos fondos deben servir para atender necesidades en sanidad, educación y políticas sociales. “No tiene sentido que Canarias disponga de recursos y no pueda utilizarlos para atender las necesidades de las islas”, señaló el presidente, que vinculó la medida con una mayor capacidad para reforzar los servicios públicos esenciales.

1.337 millones de euros adicionales para las islas Canarias

La reunión abordó además la propuesta de financiación autonómica. Según los cálculos del Gobierno canario, las islas recibirían más de 1.337 millones de euros adicionales entre los recursos del nuevo sistema y los mecanismos complementarios incluidos en la negociación.

De esa cantidad, 611 millones de euros procederían del sistema de financiación y 726 millones del Fondo de Dinamismo Económico. El Ejecutivo autonómico sostiene que este fondo contará con libre disposición, carácter indefinido y liquidaciones mensuales paralelas a las del sistema general.

El REF queda fuera del sistema ordinario

La negociación mantiene el Régimen Económico y Fiscal de Canarias fuera de la financiación autonómica ordinaria. También resuelve, según el Gobierno de Canarias, la compensación asociada al antiguo IGTE, para evitar que esos recursos vinculados con la singularidad fiscal del archipiélago entren en la financiación común.

El nuevo modelo reduce una décima el peso de la insularidad y modifica algunos criterios relativos a la población ajustada. El acuerdo compensa ese efecto mediante el Fondo de Dinamismo Económico y otros mecanismos. “Canarias fijó una posición clara y compartida: preservar íntegramente nuestro REF, resolver definitivamente la cuestión del antiguo IGTE y mejorar nuestra financiación”, afirmó Clavijo.

La negociación continuará durante los próximos meses

El Gobierno de Canarias continuará la negociación con el Estado durante los próximos meses. El objetivo consiste en cerrar los compromisos todavía abiertos, incorporar nuevas medidas al Decreto Canarias y concretar la aplicación de los acuerdos económicos.

El Ejecutivo autonómico sostiene que los nuevos recursos reforzarán la inversión, el empleo y los servicios públicos en las ocho islas. La ejecución de las partidas dependerá ahora de su aprobación por el Consejo de Ministros y de los trámites posteriores para transferir los fondos.