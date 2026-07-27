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Muchos conductores la desconocen: la señal de peligro que la DGT incorpora en los examen de conducir y los canarios deben conocerla

Tráfico continua adaptando la señalización y los futuros conductores deben conocer los distintivos más recientes

El ‘triángulo virtual’ que prepara la DGT para todos los coches

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Helena Ros

Helena Ros

La Dirección General de Tráfico (DGT) sigue avanzando con el objetivo de adaptarse a las nuevas necesidades en las carreteras y, por ello, ahora muchos estudiantes de teórico deben conocer nuevos distintivos que ayudan a mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras.

La señal V-27 es el nuevo distintivo que deben conocer los conductores, aunque no todos los vehículos lo incorporan.

Qué es la señal V-27

La V‑27 se trata de una señal que aparece en la pantalla del cuadro de instrumentos del coche, indicando que hay un obstáculo próximo en la carretera como un coche detenido, un accidente, unas obras o cualquier situación que pueda requerir extremar la precaución. El objetivo de esta señal es trabajar de manera conjunta con el dispositivo de emergencia V-16, ya que esta señal es digital y se activa automáticamente cuando se conecta una baliza V‑16.

Diferencia con la baliza V-16

El dispositivo de emergencia V-16 es una pequeña luz de emergencia de color amarillo que incorpora conectada con la DGT 3.0 y emite una señal luminosa con una intensidad suficiente para advertir de la presencia de un vehículo detenido.

Sin embargo, la V-27 es totalmente virtual. Su función es avisar en tiempo real a los conductores de un peligro próximo en la vía, mostrando un aviso de peligro en la pantalla del conductor de los vehículos que incorporen esta señal. De esta manera, el conductor es alertado de los imprevistos en la carretera y ayuda a mejorar la seguridad vial.

¿Me pueden multar por utilizar la baliza V-16 cuando no es necesario?

¿Me pueden multar por utilizar la baliza V-16 cuando no es necesario? / Neomotor

Los próximos conductores pueden encontrarla en los exámenes

La reforma del Reglamento General de Vehículos ya incorporó la V‑27 al catálogo de señales, pero no ha sido hasta la llegada de la baliza V-16 hasta que no se ha considerado imprescindible que los nuevos conductores reconozcan la alerta digital.

Solo los vehículos conectados a la plataforma del Punto de Acceso Nacional de Información de Tráfico y Movilidad podrán mostrarla. Aun así, los futuros conductores deberán aprender a interpretarla correctamente en los exámenes teóricos, al igual que otras señales tradicionales.

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La DGT recuerda que la señal por ahora no implica sanción directa. Sin embargo, ignorar un aviso de la V‑27, al igual que uno de los paneles de la DGT, puede provocar accidentes y agravar la responsabilidad del conductor. Este cambio refuerza la digitalización de la seguridad vial en España y demuestra la importancia de conocer la señalización de tráfico.

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