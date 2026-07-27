Ni Arrecife ni Santa Cruz de La Palma: este es el pueblo menos habitado de Canarias

En el corazón de El Hierro, dentro del municipio de Valverde, se encuentra Tiñor, el pueblo con menos habitantes de todo el archipiélago canario. Con apenas 31 personas empadronadas —18 hombres y 13 mujeres—, este pequeño caserío se mantiene casi inalterable con el paso del tiempo, conservando sus calles empedradas, sus casas de roca negra y un entorno natural que lo convierte en un lugar único.

"Tiñor es un pequeño caserío de la isla de El Hierro que merece el calificativo de pueblo de postal por su encanto especial". De esta forma lo describen en la página web de turismo de las Islas Canarias.

Acerca de la localidad

Casas tradicionales elaboradas con roca negra de origen volcánico adornan el lugar y, según el portal de turismo, "el color blanco de muchas de las viviendas contrasta con los tonos verdes del paisaje que rodea al pueblo".

La localidad se encuentra, concretamente, en la comarca de Azofa, que pertenece al municipio de Valverde. Esto lo sitúa a unos cinco kilómetros del casco municipal. Uno de los aspectos que destaca de la localidad es que por ella se realiza la bajada de la Virgen de los Reyes, "una de las procesiones más importantes del Archipiélago".

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En los diferentes portales de turismo lo tienen claro: "Merece la pena entrar en este pintoresco lugar, recorrer sus callejuelas y admirar la pureza de un entorno totalmente rural".