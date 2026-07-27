Rutas culturales, talleres artísticos y bailes para combatir la soledad no deseada en Canarias

Rutas culturales, talleres artísticos y creativos y clases de zumba para impulsar el envejecimiento activo. Son algunas de las actividades que contempla el programa Red Viva. Envejecimiento Activo con Sentido Comunitario, impulsado por el Gobierno de Canarias y desarrollado por la Fundación ADSIS, con el fin de combatir la soledad no deseada mediante espacios de encuentro entre personas mayores y jóvenes.

El viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, y la directora general de Mayores y Participación Activa, Verónica Meseguer, visitaron este lunes la sede de la Fundación ADSIS para conocer de primera mano los resultados de un proyecto que ha contado con la participación de alrededor de un centenar de personas y que busca fortalecer las relaciones sociales desde el ámbito comunitario.

Un espacio para crear comunidad

Durante la visita, Candil destacó la importancia de promover iniciativas que favorezcan una longevidad activa y una sociedad más cohesionada.

El viceconsejero recordó que la soledad no deseada no afecta únicamente a las personas mayores y señaló que, según los datos manejados por el Ejecutivo autonómico, un 35 % de la población joven afirma sentirse sola. En este contexto, defendió los programas intergeneracionales como una herramienta para fomentar el apoyo mutuo y generar vínculos entre vecinos de diferentes edades.

"Más allá de la actividad en sí, estos encuentros han permitido fortalecer las relaciones entre las personas participantes, crear espacios de escucha y compañía y contribuir a prevenir situaciones de soledad no deseada", afirmó.

Un 35 % de la población joven afirma sentirse sola, según los datos del Ejecutivo autonómico

La directora general de Mayores y Participación Activa, Verónica Meseguer, explicó que Red Viva forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de Canarias para combatir el aislamiento social, en línea con los objetivos del Plan Maresía.

El proyecto Red Viva en la Vega de San José. / Eros Santana / Acfi Press

Según indicó, este tipo de proyectos persigue construir una sociedad más participativa y cohesionada mediante el fomento de las relaciones entre generaciones, mejorando la calidad de vida tanto de las personas mayores como de la población joven.

La coordinadora de programas de la Fundación ADSIS en Canarias, Leticia Curbelo, subrayó el impacto que ha tenido la iniciativa en el barrio de La Vega de San José, especialmente entre las mujeres participantes, gracias a la creación de espacios de convivencia y apoyo mutuo.

Más de 26.000 euros de financiación

El programa se desarrolló por primera vez entre septiembre y diciembre del pasado año gracias a una financiación de algo más de 26.000 euros aportada por la Consejería de Bienestar Social.

Durante esos meses se organizaron diversas actividades adaptadas a los intereses del grupo, entre ellas una ruta cultural por Vegueta, talleres artísticos y creativos, una sesión de zumba intergeneracional y un taller de elaboración de atrapasueños.

Tras la finalización de esta primera edición, Red Viva ha continuado celebrando encuentros mensuales con el objetivo de mantener vivo el espacio de convivencia creado entre los participantes y consolidar una red de apoyo vecinal en La Vega de San José.