Sanidad destinará 12,3 millones de euros al servicio de diálisis domiciliaria del Insular-Materno Infantil de Canarias

El Consejo de Gobierno acordó este lunes a propuesta de la Consejería de Sanidad autorizar el gasto necesario para la contratación del servicio de tratamiento de diálisis domiciliaria peritoneal continua ambulatoria, diálisis peritoneal automática o con cicladora y hemodiálisis domiciliaria en sus diferentes modalidades con telemetría, para pacientes adscritos al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil (CHUIMI), por un importe de 12.381.995 euros.

La contratación se realizará mediante procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, por un plazo de cuarenta y ocho meses, comprendidos entre 2026 y 2030, para cubrir las necesidades de los pacientes que requieran de terapias de diálisis domiciliarias.

El servicio que se contratará tiene como finalidad ofrecer tratamientos con diálisis peritoneal y hemodiálisis domiciliarias, tanto a los pacientes del Servicio de Nefrología del CHUIMI que lo necesiten, como a las personas desplazadas de otras comunidades autónomas o de otros países que, en virtud de los convenios existentes, deban ser tratadas por el citado complejo por padecer enfermedad renal crónica.

Acercar el tratamiento a los pacientes

Las técnicas de diálisis domiciliarias han demostrado unos resultados excelentes en cuanto a calidad de vida y supervivencia de los pacientes, al tiempo que aportan una relación favorable de coste efectividad frente a la hemodiálisis en los centros hospitalarios. Asimismo, se alinea con el objetivo de los sistemas sanitarios de acercar el tratamiento al entorno de los pacientes, si es posible en su domicilio, para evitar desplazamientos.

Diversos estudios han mostrado múltiples efectos beneficiosos relacionados con el aumento de la frecuencia de la diálisis domiciliaria, destacando, entre otros, la mejora de los controles de toxinas urémicas, de parámetros nutricionales, alteraciones óseo-minerales o de la tensión arterial.

Prórroga de la hemodiálisis domiciliaria

Asimismo, el Gobierno autorizó la modificación presupuestaria necesaria para formalizar la segunda prórroga del contrato de prestación del servicio de hemodiálisis en unidades asistenciales vinculadas a la Gerencia del CHUIMI, por un importe de 6.125.192 euros, al persistir las necesidades asistenciales que justifican su continuidad.

El contrato con la empresa adjudicataria (AVERICUM, SL) establece que podrá prorrogarse por períodos anuales, sin que su duración total exceda de seis años, por lo que permite tramitar esta segunda anualidad, para el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2026 y el 30 de noviembre de 2027.

El servicio de hemodiálisis constituye una prestación sanitaria esencial para pacientes con enfermedad renal crónica que precisan tratamiento renal sustitutivo de forma periódica e ininterrumpida. La continuidad del tratamiento resulta imprescindible para preservar la salud y la vida de los pacientes.