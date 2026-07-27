La ULPGC gradúa a la primera promoción del máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Demarcación de Las Palmas del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos celebraron este viernes la graduación de la primera promoción del Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, una titulación considerada estratégica para el desarrollo de infraestructuras en Canarias y que nace para dar respuesta a la creciente demanda de profesionales altamente cualificados.

La ceremonia de entrega de orlas tuvo lugar en el Salón Juan de León y Castillo del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en Las Palmas de Gran Canaria, y reunió a representantes de la Universidad, del Colegio profesional, profesorado, familiares y alumnado.

El rector de la ULPGC, Lluís Serra Majem, destacó que esta primera promoción representa "un lugar en la historia" de la institución, al tratarse de una titulación cuya implantación fue "muy anhelada" por la Universidad.

Un hito para la ingeniería civil en Canarias

Serra agradeció el respaldo prestado por la Demarcación de Las Palmas del Colegio de Ingenieros de Caminos desde el inicio del proyecto y aseguró que los nuevos titulados están preparados para liderar proyectos que contribuyan a transformar el archipiélago.

Por su parte, el vicedecano de la Demarcación de Las Palmas del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Yonay Jesús Concepción, subrayó que la incorporación de nuevos profesionales contribuirá a cubrir la necesidad de ingenieros tanto en Canarias como en el resto del país, una demanda existente tanto en las administraciones públicas como en las empresas privadas.

Un proyecto iniciado hace más de una década

La graduación pone el punto final a un proceso que comenzó en 2015, cuando la ULPGC inició los trámites para implantar esta titulación oficial. Tras varios años de trabajo, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) emitió en 2024 un informe favorable al plan de estudios, lo que permitió poner en marcha la primera edición del máster ese mismo año.

El coordinador del título, Miguel Ángel Franesqui, recordó durante el acto el recorrido realizado hasta hacer realidad el proyecto y agradeció tanto el respaldo institucional como el esfuerzo realizado por el alumnado, especialmente por quienes han compatibilizado la formación con su actividad laboral, los desplazamientos desde otras islas o las responsabilidades familiares.

Diez nuevos profesionales para un sector con pleno empleo

De los 25 estudiantes que comenzaron el máster en el curso 2024-2025, diez recibieron su orla en esta primera promoción: Héctor del Pino, Desirée Gordillo, Ainhoa Hernández, Nemrod Mengíbar, Alexander Milán, Nicol Lesly Ortiz, Ana Isabel Peña, Agustín Rodríguez, Rafael Santana y Jesús Vega.

Los representantes del alumnado, Ana Isabel Peña y Jesús Vega, expresaron su satisfacción por formar parte de la primera promoción de una titulación que calificaron como la oportunidad de cumplir un objetivo profesional.

Según destacaron durante el acto, la mayoría de los egresados ha compatibilizado estos dos años de formación con su ejercicio profesional, reflejando el elevado grado de exigencia del programa.

Formación para responder a la demanda del mercado

El Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos habilita para el ejercicio pleno de la profesión y completa la formación de los titulados en Ingeniería Civil y en Ingeniería Técnica de Obras Públicas, permitiéndoles asumir todas las competencias propias de la ingeniería civil y las obras públicas.

La ULPGC y el Colegio de Ingenieros consideran que la incorporación de esta titulación supone un avance para Canarias al reforzar la formación especializada en un ámbito que, según ambas instituciones, presenta actualmente una elevada demanda de profesionales y una situación cercana al pleno empleo tanto en el archipiélago como en el conjunto del país.

Con esta primera promoción, la Universidad consolida una nueva oferta académica orientada al desarrollo de infraestructuras sostenibles, la innovación y la formación de profesionales llamados a afrontar los retos futuros de la ingeniería civil en Canarias.