Las universidades canarias pactan cómo aplicar el nuevo refuerzo al profesorado: "Es justicia social"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha reunido este lunes en la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria con el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra, y el rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García, para abordar la financiación y el fortalecimiento del sistema educativo público en el Archipiélago.

Durante el encuentro, analizaron el impacto del nuevo acuerdo de financiación entre el Gobierno de España y el de Canarias, las partidas destinadas al refuerzo del profesorado, la regulación de las universidades privadas y la puesta en marcha de proyectos de investigación y cátedras de memoria histórica que se formalizarán el próximo mes de septiembre.

En relación con la financiación, los representantes destacaron el alcance del acuerdo alcanzado entre ambas administraciones, que supondrá una inyección de 1.300 millones de euros adicionales de libre disposición cada año, además de 700 millones de euros en inversiones durante los próximos tres años.

Este nuevo modelo, que sustituye a un sistema que permanecía sin actualizar desde hace 17 años, permitirá reforzar la capacidad financiera de la comunidad autónoma y dotar de una mayor estabilidad económica a las universidades públicas canarias, facilitando la planificación de inversiones, la mejora de infraestructuras y el desarrollo de nuevos proyectos académicos y de investigación.

En el ámbito docente, Ángel Víctor Torres recordó que el Consejo de Ministros aprobó recientemente un plan específico para el refuerzo del profesorado universitario, dotado con 5,4 millones de euros hasta 2028. El ministro subrayó que esta medida refleja el compromiso del Gobierno de España con la universidad pública, que definió como "el mejor medio para conseguir la igualdad de oportunidades entre los alumnos y alumnas".

En este sentido, defendió que reforzar la financiación y los recursos destinados a la enseñanza superior pública "es cuestión de justicia social", ya que permitirá garantizar que el alumnado disponga de los recursos, las infraestructuras y el personal docente necesarios para acceder a una formación de calidad en igualdad de condiciones. Asimismo, apostó por el establecimiento de requisitos más exigentes para la creación de nuevas universidades privadas con el objetivo de preservar la calidad del sistema universitario.

Mayor estabilidad

Por su parte, los rectores valoraron el acuerdo de financiación como auténtico "oxígeno" para hacer frente al déficit acumulado por ambas instituciones académicas. Ambos coincidieron en que la actualización del modelo de financiación supone una oportunidad para afrontar con mayores garantías los retos de futuro de las universidades públicas canarias y fortalecer su capacidad docente e investigadora.

Además, expresaron su confianza en que la próxima reunión con el Gobierno de Canarias permita concretar un contrato programa que aporte estabilidad a las dos universidades públicas del Archipiélago y les permita planificar su actividad con una mayor seguridad presupuestaria a medio y largo plazo.

La reunión también sirvió para avanzar en el impulso de la memoria histórica. En este sentido, ambas universidades y el Ministerio acordaron formalizar el próximo mes de septiembre la creación de cátedras de investigación dedicadas al estudio de la Guerra Civil y a la defensa de las libertades, con el objetivo de fomentar la investigación y la divulgación sobre este periodo y poner en valor enclaves como Gran Canaria por su relevancia en el inicio del conflicto.