La Aemet advierte de un aumento de temperaturas en Canarias este miércoles con máximas de 34ºC

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este miércoles en Canarias un aumento de las temperaturas, que podrán alcanzar o superar localmente los 30 ºC, además de viento moderado del nordeste, y nubosidad que tenderá en general a poco nuboso o despejado por la tarde.

Se esperan intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura, y cielos nubosos en el norte de las demás islas por debajo de unos 700-900 metros.

Las temperaturas registrarán un ascenso en las vertientes sur y oeste de las islas montañosas, que podrá ser notable en las máximas de zonas altas y medianías de esas vertientes, donde se alcanzarán o superarán localmente 30 ºC.

En el caso de las medianías orientadas al sur y oeste de Gran Canaria, se podrían alcanzar o superar localmente los 34 ºC.

El viento será moderado del nordeste ocasionalmente fuerte en vertientes sudeste y noroeste de las islas montañosas, interior sur de Lanzarote y sur de Jandía, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes durante la segunda mitad del día.

En el mar, la Aemet prevé viento del noreste de fuerza 3 a 5 y marejadilla o marejada, localmente fuerte marejada, informa Efe.

Estas son las predicciones por islas para este miércoles:

LANZAROTE

Poco nuboso o despejado en general con intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en zonas de interior y vertiente sur, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes durante la segunda mitad del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 21 28

FUERTEVENTURA

Poco nuboso o despejado en general con intervalos nubosos a primeras y últimas horas. Temperaturas máximas en ascenso en zonas del interior y sur, con pocos cambios en el resto. Es probable alcanzar o superar localmente 30 ºC en el sudeste. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en costas del oeste así como en la vertiente sur de la península de Jandía, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes durante la segunda mitad del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 22 27

GRAN CANARIA

Nuboso en el norte por debajo de los 600-700 metros, abriéndose claros en horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas en ascenso en las vertientes sur y oeste, que podrá ser notable en las máximas de sus medianías y zonas altas. Se alcanzarán o superarán 30 ºC en las vertientes sur y oeste, y 34 ºC en medianías de esas vertientes y en la cuenca de Tejeda. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noroeste y probabilidad de rachas ocasionales muy fuertes, especialmente durante la segunda mitad del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 23 26

TENERIFE

Nuboso en el norte por debajo de los 700-900 metros, abriéndose amplios claros por la tarde. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas en ascenso en medianías y zonas altas, que podrá ser notable en las máximas de medianías orientadas al este, sur y oeste. Se podrán alcanzar 30 ºC en las vertientes este, sur y oeste, especialmente en medianías, donde localmente podrían alcanzarse 32 ºC. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en la franja costera del sudeste y en el extremo noroeste, especialmente durante la segunda mitad del día, cuando no se descarta alguna racha ocasional muy fuerte. Viento moderado del sudoeste en cotas altas del Teide, amainando.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 24 30

LA GOMERA

Nuboso en el norte por debajo de los 800-900 metros, abriéndose claros por la tarde. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas en ascenso en las vertientes sur y oeste, que podrá ser notable en las máximas de sus medianías y zonas altas, donde podrían alcanzarse 30 ºC. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en vertientes este y noroeste, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes durante la segunda mitad del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 23 28

LA PALMA

Nuboso en el norte y este por debajo de los 900-1000 metros, abriéndose amplios claros por la tarde. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas en ascenso en las vertientes sur y oeste, que podrá ser notable en las máximas de medianías del oeste y zonas altas, donde podrán alcanzarse 30 ºC. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en franjas costeras del sudeste y noroeste, especialmente durante la segunda mitad del día, cuando no se descartan rachas ocasionales muy fuertes. En cumbres, viento flojo a moderado del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 22 26

EL HIERRO

Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas. Temperaturas en ascenso en las vertientes sureste y oeste, que podrá ser notable en las máximas de sus medianías y zonas altas, donde podrían alcanzarse 30 ºC. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en la vertiente este y el extremo noroeste, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes durante la segunda mitad del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 17 23