Aemet emite un aviso especial por ola de calor en Canarias: hasta cuándo durará

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso especial por una ola de calor que afectará a Canarias desde este miércoles, 29 de julio, y que se prolongará, al menos, hasta el próximo domingo, 2 de agosto. Sin embargo, el organismo advierte de que el episodio podría continuar durante los primeros días de la próxima semana.

El aviso, elaborado este lunes, incluye al Archipiélago entre las zonas de España que experimentarán un ascenso acusado de las temperaturas. La probabilidad de que se produzca el episodio es alta, del 70%, y los valores más elevados se esperan inicialmente en las medianías de las islas de mayor relieve.

AEMET explica que el descenso progresivo de la capa húmeda habitual en Canarias, unido a un ambiente cálido y estable, favorecerá una subida importante de los termómetros. También se espera la llegada de calima por encima de esa capa húmeda, especialmente en las zonas altas y de medianías.

El calor comenzará a intensificarse este miércoles

El cambio más significativo se producirá durante la jornada del miércoles. Las temperaturas subirán de manera destacada en las medianías de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, mientras que en los valles de esta última isla podrán superarse los 37 grados.

La situación se extenderá el jueves al conjunto del Archipiélago. Ese día se esperan ascensos ligeros en todas las islas, aunque Gran Canaria volverá a concentrar los registros más elevados, con temperaturas que podrán situarse entre los 37 y los 38 grados en áreas del interior, medianías y zonas orientadas al sur.

El calor no se limitará a las horas centrales del día. La estabilidad atmosférica y la entrada de aire cálido impedirán que los termómetros bajen con claridad durante la noche, por lo que pueden registrarse mínimas elevadas, especialmente en medianías y vertientes orientadas al sur y al oeste. AEMET alerta de que estas noches cálidas aumentarán el impacto del episodio sobre la salud.

Gran Canaria y Fuerteventura, las islas más afectadas

El viernes, 31 de julio, la subida de las temperaturas se desplazará principalmente hacia las islas orientales. En Gran Canaria y puntos del interior de Fuerteventura podrán alcanzarse nuevamente valores de entre 37 y 38 grados.

La previsión para el fin de semana todavía presenta cierta incertidumbre, pero los modelos meteorológicos no anticipan un descenso significativo. Tanto el sábado 1 como el domingo 2 de agosto las máximas podrán superar los 37 grados en Gran Canaria y en zonas interiores de Fuerteventura.

Por tanto, aunque la duración oficial del aviso se establece hasta el domingo, AEMET no descarta que las temperaturas anormalmente altas continúen durante parte de la próxima semana. El organismo irá actualizando la información en función de la evolución de los modelos y de los avisos activados para cada isla.

Peligro para la salud durante las horas centrales

La Agencia Meteorológica considera que el nivel de peligro podrá ser importante e incluso extraordinario durante las horas centrales del día, especialmente para quienes desarrollen trabajos o actividades físicas al aire libre.

El riesgo será mayor para las personas de edad avanzada, los menores, quienes padezcan enfermedades cardiovasculares o respiratorias y aquellas personas que tomen determinados medicamentos. La persistencia del calor nocturno también puede dificultar el descanso y evitar que el organismo se recupere después de varias horas sometido a temperaturas elevadas.

Los avisos especiales por ola de calor tienen en cuenta no solo las temperaturas previstas, sino también su persistencia y sus posibles efectos sobre la salud. AEMET coordina esta información con el sistema de alertas del Ministerio de Sanidad para identificar las zonas donde el calor puede tener un impacto más grave.

El riesgo de incendios alcanzará valores extremos

El calor estará acompañado por una humedad ambiental muy baja y viento de componente sur, que podrá soplar con rachas fuertes en determinados puntos. La combinación de estos factores provocará un aumento progresivo del peligro de incendios forestales hasta alcanzar niveles extremos en buena parte del territorio.

AEMET señala que estas condiciones pueden favorecer una propagación rápida del fuego y dificultar considerablemente las labores de extinción. El riesgo será especialmente elevado en las zonas de medianías, cumbres y áreas forestales de las islas más montañosas.