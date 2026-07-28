Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acuerdo histórico Canarias-EstadoHomenaje a Yeremy Pino en Gran CanariaFabiola, la niña fallecida en La LajaApartamentos turísticos Gran CanariaNarcotráfico en CanariasUD Las PalmasOla de calor en CanariasViaducto del GuiniguadaConflicto de prácticos en La Luz
instagramlinkedin

Binter promueve el producto local canario con acciones a bordo durante todo el año

La primera acción promocional se centró en las ciruelas de medianía de Gran Canaria, como parte de un proyecto para valorar la fruta de la isla.

Imagen de una azafata atendiendo a unos pasajeros en un avión de Binter.

Imagen de una azafata atendiendo a unos pasajeros en un avión de Binter. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

LA PROVINCIA / DLP

Las Palmas de Gran Canaria

Binter y GMR han puesto en marcha este mes de julio una nueva iniciativa para promover el consumo del producto local y contribuir a dar visibilidad al sector primario canario. La compañía inicia una colaboración que se desarrollará a lo largo del año mediante diferentes acciones a bordo centradas en productos de temporada que darán frescura y esencia canaria a muchos de nuestros vuelos.

La primera de estas acciones tuvo lugar hoy y se dedicó a las ciruelas de medianía de Gran Canaria, que forman parte del Proyecto de Valorización de Frutas de la isla, impulsado por el Cabildo de Gran Canaria y GMR Canarias.

Ciruelas de medianía de Gran Canaria

Por este motivo, siete rutas, una a cada isla a la que vuela la compañía y una a Madrid desde Gran Canaria y sus regresos a la isla, los pasajeros fueron sorprendidos con una selección de ciruelas de medianías en una acción que permite acercar este producto de proximidad a miles de viajeros y dar a conocer sus cualidades y el trabajo de los productores locales. La acción incluyó también información de dicha fruta mediante un código QR que dirigía a la plataforma de comunicación de la compañía a bordo.

Este hito constituye el punto de partida de un proyecto que tendrá continuidad durante los próximos meses con nuevas iniciativas dedicadas a otros productos representativos de la agricultura regional, como las limas y mandarinas en septiembre y el vino y las castañas coincidiendo con la celebración de San Andrés, apostando así por poner en valor la riqueza agroalimentaria de las islas.

Con esta colaboración, Binter refuerza su compromiso con el desarrollo sostenible de Canarias, apoyando iniciativas que contribuyen a fortalecer el tejido económico local y a acercar el producto de cercanía a residentes y visitantes. La compañía entiende que la conectividad no solo consiste en unir territorios, sino también en generar oportunidades para los sectores que forman parte de la identidad del Archipiélago, contribuyendo a que el valor de lo que se produce en las islas llegue cada vez a más personas dando a conocer las riquezas de nuestras islas.

Sobre GMR

Noticias relacionadas y más

'GMR Canarias (Gestión del Medio Rural de Canarias) es una empresa pública del Gobierno de Canarias, adscrita a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria. Su objetivo es impulsar y modernizar el sector primario del archipiélago mediante asistencia técnica y la comercialización de productos agroalimentarios locales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles a los conductores canarios durante las próximas semanas
  2. Una mujer de Canarias cree haber reconocido a su perra en la que convive con Chenoa y pide una prueba de ADN: «Yo conozco a mi Lola»
  3. Pedro Sánchez refuerza su blindaje en Lanzarote de cara a las vacaciones
  4. Doblete de la Lotería Nacional en Canarias
  5. Chenoa responde a la mujer de Tenerife que reclama a su perra
  6. La Aemet pone en aviso a Canarias para mañana domingo: viento fuerte, mala mar y estas islas afectadas
  7. La Aemet actualiza la previsión para Canarias este lunes: posibles lloviznas y rachas intensas de madrugada
  8. El TSJC condena al Servicio Canario de la Salud a pagar más de 745.000 euros por la muerte de una enfermera

Binter promueve el producto local canario con acciones a bordo durante todo el año

Binter promueve el producto local canario con acciones a bordo durante todo el año

El modelo turístico y la pobreza empujan al alumnado canario a abandonar antes de tiempo

El modelo turístico y la pobreza empujan al alumnado canario a abandonar antes de tiempo

Canarias pide al Estado que las políticas de movilidad reconozcan su condición de región ultraperiférica

Canarias pide al Estado que las políticas de movilidad reconozcan su condición de región ultraperiférica

El Banco de España alerta de que un futuro sin efectivo sería un "escenario de alto riesgo"

El Banco de España alerta de que un futuro sin efectivo sería un "escenario de alto riesgo"

Canarias aprueba un nuevo Plan Forestal para afrontar el cambio climático y reforzar la prevención de incendios

Canarias aprueba un nuevo Plan Forestal para afrontar el cambio climático y reforzar la prevención de incendios

Canarias entra en aviso por fuerte calor y la Aemet eleva el pronóstico para Gran Canaria a nivel naranja

Canarias entra en aviso por fuerte calor y la Aemet eleva el pronóstico para Gran Canaria a nivel naranja

Multas de 500 euros e inmovilización del coche para los conductores con matrículas "L" y "M" por no llevar el distintivo V-19 este verano: la Guardia Civil vigila los vehículos canarias

Multas de 500 euros e inmovilización del coche para los conductores con matrículas "L" y "M" por no llevar el distintivo V-19 este verano: la Guardia Civil vigila los vehículos canarias

Canarias impulsa la construcción industrializada para acelerar la vivienda y afrontar la demanda

Canarias impulsa la construcción industrializada para acelerar la vivienda y afrontar la demanda
Tracking Pixel Contents