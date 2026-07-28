Canarias abre camino a un gran pacto sobre la financiación autonómica

El debate del nuevo modelo de financiación autonómica se retrasa al 4 de septiembre. El Ministerio de Hacienda ha decidido posponer la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) tras la petición de aplazamiento solicitada por las comunidades autónomas del Partido Popular. La prórroga llega justo después de que el Gobierno de Canarias (CC-PP) decidiera -tras llegar a un acuerdo con el ministro del área, Arcadi España- apoyar el modelo propuesto por el equipo de Pedro Sánchez. El cambio de postura en el Ejecutivo autonómico se produjo después de que el Estado aceptara muchas de las exigencias canarias a cambio del "sí" al nuevo modelo de financiación, lo que ha despertado el interés del resto de comunidades que exigen ahora más tiempo para estudiar la propuesta y negociar mejores condiciones. El talante dialogante del Ejecutivo canario y los frutos conseguidos por la comunidad han dinamitado la estrategia de oposición frontal de las comunidades autónomas presididas por el PP y han abierto el camino a un gran pacto.

Canarias fue una de las regiones que más crítica se mostró con el primer borrador del plan de financiación autonómica. Desde el Ejecutivo regional, y más concretamente desde la Consejería de Hacienda, se denunció en múltiples ocasiones que el planteamiento inicial perjudicaba a Canarias y beneficiaba a Cataluña. Pero el diálogo y la negociación han permitido cerrar un acuerdo que ambas partes consideran ahora "positivo". "Es un entendimiento altamente beneficioso para Canarias", reconoció el presidente canario Fernando Clavijo tras reunirse el lunes con el ministro de Hacienda. Las "discretas" conversaciones han permitido a Canarias arrancar al Estado la promesa de que el nuevo modelo blindará -pro escrito- los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) y asegurar 1.337 millones de euros adicionales al año para reforzar los servicios públicos de las Islas.

Cuestiones pendientes

La política en modo canario - basada en el diálogo, la búsqueda de pactos estables y el consenso frente a la confrontación- que tanto defiende Clavijo, permitió el lunes desatascar muchas de las cuestiones canarias pendientes con el Estado. No solo las mejoras en el modelo de financiación, el ministro de Hacienda abrió la puerta a que Canarias utilice 687 millones de euros de superávit. Y prometió incluirlo en el decreto Canarias que el Gobierno central prevé aprobar entre finales de agosto y principios de septiembre. Un texto que también incluirá la prórroga del 60% de deducción del IRPF para La Palma y una aportación de 100 millones de euros para impulsar la recuperación económica y social de la Isla. Además, esta mañana el Consejo de Ministro impulsó varias partidas de la agenda canaria.

Las negociaciones permitieron a las Islas asegurar 1.337 millones más al año y el blindaje del REF

El cumplimiento de las exigencias ha despertado el interés del resto de comunidades, que vuelven a tener ganas de negociar. Desde el Ministerio aseguran que mantienen abierta "la puerta del diálogo" y por ello han aceptado el aplazamiento de la convocatoria. Eso sí, en Hacienda dejan claro que la negociación tendrá límites. El ministro Arcadi España defendió el lunes que el acuerdo alcanzado con Canarias ha sido posible porque el Ejecutivo autonómico acudió a la mesa con planteamientos "realistas", centrados en corregir los aspectos que perjudicaban al Archipiélago y sin reclamar medidas que supusieran un perjuicio para el resto de territorios. Esa es la línea roja que marca ahora el Ministerio, que mantiene su disposición a negociar con todas las comunidades que lo soliciten, pero descarta aceptar propuestas que rompan el equilibrio del conjunto del sistema.

El aplazamiento también deja en el aire quién representará finalmente a Canarias en la reunión del 4 de septiembre. Si el Consejo de Política Fiscal y Financiera se hubiera celebrado este miércoles ya estaba previsto que la consejera de Hacienda, Matilde Asián, no asistiera al encuentro por encontrarse disfrutando de unos días de descanso. En su lugar iba a acudir la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, que participó además en la reunión mantenida esta semana entre Clavijo y España. Con el cambio de fecha, el escenario queda ahora abierto y todavía no se conoce quién encabezará la delegación canaria.

La nueva fecha reabre la incógnita sobre la asistencia de la consejera Matilde Asián al encuentro

La incógnita, en cualquier caso, no altera la posición oficial del Ejecutivo autonómico. Tanto CC como PP han insistido en las últimas horas en que el respaldo al nuevo modelo responde a una decisión conjunta del Gobierno de Canarias y que el pacto entre los socios se mantiene sin fisuras. "La postura es del Gobierno en su integridad", subrayó el lunes el presidente canario. En la misma línea, el diputado del PP Fernando Enseñat rechazó que existan discrepancias internas, defendió que el Ejecutivo actúa con una sola voz y acusó al PSOE de intentar alimentar una ruptura que, aseguró, "no van a conseguir". Al mismo tiempo, el dirigente popular reiteró la desconfianza de su formación hacia el Gobierno central y advirtió de que la propuesta de financiación "podría ser interesante" si finalmente cumple los compromisos adquiridos, aunque recordó los sucesivos cambios introducidos por el Ministerio durante la negociación.