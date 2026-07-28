Canarias amanece con un martes despejado, temperaturas en ascenso y viento fuerte en algunas zonas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este martes en Canarias cielos poco nubosos o despejados en general y viento del nordeste moderado, ocasionalmente fuerte en las vertientes sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve.

Los cielos estarán nubosos a primeras y últimas horas en el norte de las islas, por debajo de los 800-1.000 metros.

En cuanto a las temperaturas, se prevé que las máximas asciendan en las zonas altas de las islas montañosas, mientras que experimentarán pocos cambios en el resto.

En el mar, habrá viento del norte o nordeste de fuerza 4 o 5, marejada aumentando a fuerte marejada y mar de fondo del norte o nordeste de uno a dos metros.

Estas son las predicciones por Islas para este martes:

LANZAROTE

Poco nuboso o despejado en general, con intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Arrecife: 21 y 27 ºC.

FUERTEVENTURA

Poco nuboso o despejado en general, con intervalos nubosos en el oeste a primeras horas. Temperaturas máximas en ligero descenso en las costas del este y en ligero ascenso en zonas de interior. Mínimas con pocos cambios. Podrían alcanzarse los 30 ºC en el sudeste. Viento del nordeste moderado, ocasionalmente fuerte en la vertiente sur de la península de Jandía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Puerto del Rosario: 21 y 27 ºC.

GRAN CANARIA

Nuboso en el norte por debajo de los 800-900 metros, abriéndose claros durante las horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas en ascenso en medianías y zonas altas, y ligeros descensos de las máximas en las costas del sur. En el resto, con pocos cambios. Se podrían alcanzar localmente los 30 ºC en zonas bajas del sudeste.

Viento del nordeste moderado, ocasionalmente fuerte en las vertientes sudeste y noroeste, con alguna racha ocasional muy fuerte a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Las Palmas de Gran Canaria: 22 y 26 ºC.

TENERIFE

Nuboso en el norte por debajo de los 900-1.000 metros, abriéndose amplios claros durante las horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas en ascenso en medianías y zonas altas, y ligeros descensos de las máximas en las franjas costeras del suroeste y este. En el resto, con pocos cambios.

Viento del nordeste moderado, ocasionalmente fuerte en la franja costera del sudeste y en el extremo noroeste. Viento flojo a moderado del sudoeste en cotas altas del Teide, ocasionalmente fuerte durante la madrugada.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de Tenerife: 23 y 29 ºC.

LA GOMERA

Nuboso en el norte por debajo de los 900-1.000 metros, abriéndose amplios claros durante las horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas altas.

Viento del nordeste moderado, ocasionalmente fuerte en las vertientes este y noroeste, especialmente a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

San Sebastián de La Gomera: 23 y 27 ºC.

LA PALMA

Nuboso en el norte y este por debajo de los 1.000-1.100 metros, abriéndose claros durante las horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas altas.

Viento del nordeste moderado, ocasionalmente fuerte en las franjas costeras del sudeste y noroeste, especialmente a últimas horas. En cumbres, viento flojo a moderado de componente oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de La Palma: 21 y 25 ºC.

EL HIERRO

Intervalos nubosos en el norte y poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas altas.

Viento del nordeste moderado, ocasionalmente fuerte en la vertiente este y el extremo noroeste, especialmente a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Valverde: 16 y 22 ºC.