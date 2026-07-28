Canarias entra en aviso por altas temperaturas y la Aemet eleva el pronóstico para Gran Canaria a nivel naranja

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por temperaturas máximas en todo el archipiélago ante la previsión de un episodio de calor que se prolongará durante varios días. La medida se adopta en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) y se basa en las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes de seguimiento meteorológico.

Aunque el aviso fue emitido este martes, la prealerta entrará en vigor a las 11:00 horas de mañana miércoles, según el Gobierno de Canarias.

Gran Canaria será la isla más afectada al inicio del episodio

Las previsiones apuntan a que el episodio de altas temperaturas comenzará con mayor intensidad en las islas orientales, especialmente en Gran Canaria, donde se esperan las temperaturas más elevadas.

Según la información facilitada por la Dirección General de Emergencias, los termómetros alcanzarán 34 grados o más en zonas del interior y en las medianías orientadas al sur y al oeste de la isla. Además, no se descarta que durante el inicio del fin de semana se registren valores próximos a los 38 grados en algunos puntos.

Las condiciones meteorológicas previstas obligan a extremar las precauciones, especialmente entre las personas mayores, menores de edad, pacientes con enfermedades crónicas y quienes desarrollan actividades al aire libre durante las horas centrales del día.

Nivel naranja en Gran Canaria

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a elevado a naranja (peligro importante) el aviso por altas temperaturas en la mitad sur de Gran Canaria para el jueves 30 de julio (entre las 11.00 y 19.59 horas).

Se esperan temperaturas máximas de 37º, sobre todo, en zonas de medianías del sureste y oeste, donde no se descarta que se alcancen los 39º.

El calor se extenderá al resto del archipiélago

La previsión meteorológica indica que el episodio se intensificará progresivamente a partir del viernes, afectando también al resto de Canarias durante el fin de semana.

En Fuerteventura se esperan temperaturas de hasta 33 grados en zonas del interior, mientras que en Tenerife las máximas oscilarán entre 32 y 33 grados en diferentes áreas del interior de la isla.

La Dirección General de Emergencias no descarta que, conforme avance el episodio, las altas temperaturas alcancen también a otras islas del archipiélago si se mantienen las condiciones previstas por los modelos meteorológicos.

Una masa de aire africano favorecerá el aumento de las temperaturas

El origen de este episodio de calor se encuentra en la entrada de una masa de aire cálido y seco procedente del continente africano, una situación habitual durante los meses de verano que puede provocar un incremento notable de las temperaturas en Canarias.

Los modelos meteorológicos analizados muestran una evolución consistente hacia este escenario, que además vendrá acompañado de una inversión térmica de baja altura.

Inicialmente, esta inversión se situará alrededor de los 400 metros en Gran Canaria y entre 500 y 700 metros en las islas occidentales, aunque se prevé que vaya descendiendo conforme avance el episodio.

Esta configuración atmosférica favorecerá un ambiente especialmente cálido y seco en las medianías y zonas altas, donde el ascenso térmico será más acusado.

Posible presencia de calima durante el episodio

Las previsiones también contemplan la posibilidad de que la llegada de aire africano venga acompañada de calima de carácter débil, principalmente en las islas orientales.

No obstante, por el momento los modelos no prevén concentraciones importantes de polvo en superficie, por lo que el principal factor de riesgo seguirá siendo el aumento de las temperaturas.

Las autoridades recuerdan que la evolución de este tipo de fenómenos puede cambiar en función de la intensidad del viento y de la evolución de la masa de aire, por lo que recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Recomendaciones para protegerse del calor

En función de las actualizaciones de la AEMET y del comportamiento de las temperaturas durante los próximos días, el Gobierno de Canarias podrá elevar el nivel de activación, modificar el ámbito territorial afectado o adoptar nuevas medidas de prevención si fuera necesario.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor calor, prestar especial atención a las personas más vulnerables y seguir las indicaciones que difundan las autoridades de Protección Civil y los servicios de emergencias.