Canarias impulsa la construcción industrializada para acelerar la vivienda y afrontar la demanda

La construcción industrializada continúa ganando peso en Canarias como una de las alternativas para acelerar la ejecución de viviendas y responder a la creciente demanda habitacional que sufre el Archipiélago. Administraciones públicas, empresas y entidades financieras coincidieron este martes durante la presentación de la nueva Oficina Técnica de Construcción Industrializada (OTCI) que fabricar parte de los edificios fuera de la obra permitirá reducir los tiempos de construcción, mejorar la productividad del sector y avanzar hacia un modelo más eficiente.

Desde la administración el mensaje el firme. "Si queremos que Canarias lidere la construcción industrializada, la Administración puede impulsarla desde la contratación pública", afirmó el viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, Felipe Afonso. El responsable autonómico defendió que la reciente modificación legislativa incorpora cláusulas medioambientales en las licitaciones públicas para valorar la menor huella de carbono de las actuaciones, un criterio que, además de favorecer la sostenibilidad, puede reforzar la producción de proximidad y la industria canaria.

Por otro lado, desde el ámbito empresarial, el mensaje fue unánime, las compañías defienden que la construcción industrializada constituye una oportunidad para reforzar la competitividad del sector y responder con mayor rapidez a la demanda de vivienda. Además de reducir los tiempos de ejecución, consideraron que este modelo favorece la incorporación de tecnología y de empleo cualificado. En palabras del director general de Cercasa Canarias, Jose Miguel Guillén, "no solo es una forma de construir, es una forma de innovar, de implantar tecnología, de implantar competitividad y empleo cualificado", al tiempo que permitirá afrontar "el gran desafío" de la crisis habitacional.

La financiación, una asignatura pendiente

Sin embargo, la evolución de este modelo también plantea desafíos para las entidades financieras. La directora de Empresas de Cajasiete, Esther Clemente, reconoció que los mecanismos tradicionales todavía no responden plenamente a las particularidades de la construcción industrializada, ya que están concebidos para la edificación convencional. Esta situación dificulta la financiación durante las primeras fases de las promociones, cuando buena parte de los elementos aún se fabrican fuera de la obra.

La falta de un sistema de tasación adaptado dificulta la financiación de las edificaciones.

"Nos estamos encontrando que realmente no hay una valoración de ese producto que está aún en fábrica", explicó Clemente, en alusión a los módulos industrializados que todavía no han sido instalados en el solar. Según indicó, esta circunstancia obliga a adaptar la metodología de tasación y el sistema de disposición de los préstamos para acompasarlos al ritmo de fabricación de las piezas.

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Pese a ello, la directora de Empresas de Cajasiete aseguró que la entidad trabaja "de la mano de todos los intervinientes" para estandarizar los procedimientos y facilitar el desarrollo de este tipo de promociones. "Nosotros nos adaptamos a cada proyecto, no el proyecto se adapta a nosotros", subrayó.