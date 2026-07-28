Canarias pide al Estado que las políticas de movilidad reconozcan su condición de región ultraperiférica

El Gobierno de Canarias reclamó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que las futuras políticas estatales de movilidad incorporen las necesidades de los territorios insulares y ultraperiféricos tanto en su diseño como en la distribución de la financiación. La petición fue trasladada durante la primera Conferencia Sectorial de Transportes, desde 2022, un foro que reunió al Estado y las comunidades autónomas para coordinar las principales estrategias en materia de movilidad.

Durante el encuentro se abordaron tres de los principales proyectos que marcarán la política estatal de movilidad en los próximos años: el Plan Social para el Clima, el desarrollo reglamentario de la Ley de Movilidad Sostenible y la implantación del futuro Abono Único de transporte. Además se defendieron que las particularidades geográficas del Archipiélago obligan a establecer criterios diferenciados en aquellas medidas que afectan a la conectividad, la financiación del transporte y la planificación de las infraestructuras.

Según explicó Rodríguez, "el archipiélago ha mantenido el diálogo con el Ministerio en los últimos años pese a la ausencia de estas reuniones, especialmente en cuestiones relacionadas con la gratuidad del transporte público, la conectividad marítima y aérea y el impulso de nuevas infraestructuras ferroviarias".

Reparto de fondos adaptado a la insularidad

Uno de los principales asuntos analizados fue el Plan Social para el Clima, instrumento financiado con recursos europeos destinado a facilitar la transición hacia una movilidad más sostenible. Durante el debate, el Ejecutivo canario insistió en que los criterios de reparto deben contemplar la condición de región ultraperiférica y las limitaciones derivadas de la insularidad y de la fragmentación territorial.

El Gobierno autonómico sostiene que algunos programas estatales priorizan determinados modos de transporte que responden principalmente a la realidad peninsular. En este sentido, Rodríguez defendió que a su juicio: "la transición hacia un modelo de movilidad más sostenible debe desarrollarse con criterios de equidad territorial.", subrayó el consejero. "Las políticas públicas deben adaptarse a las características de cada comunidad autónoma para garantizar que todas puedan acceder en igualdad de condiciones a las inversiones previstas por la Unión Europea", añadió Rodríguez.

La reivindicación del Ejecutivo autonómico pasa por incorporar variables específicas en la distribución de los fondos que permitan compensar las dificultades estructurales derivadas de la condición insular y de la dependencia del transporte marítimo y aéreo para la movilidad de personas y mercancías.

Pendiente la financiación de los trenes

Durante su intervención, el consejero también reiteró la disposición del Gobierno de Canarias a formalizar los convenios que permitirán financiar los proyectos ferroviarios previstos para Gran Canaria y Tenerife.

Rodríguez recordó que ambas administraciones firmaron el pasado año los protocolos de colaboración que constituyen el paso previo a los acuerdos definitivos de financiación. "Ejecutivo autonómico mantiene su voluntad de avanzar en la firma de esos convenios para iniciar el desarrollo de unas infraestructuras estratégicas para el futuro de la movilidad en las dos islas más pobladas", señaló Rodríguez.

"El crecimiento demográfico, el incremento constante del parque móvil y la congestión de las principales vías hacen necesario incorporar nuevos sistemas de transporte colectivo de alta capacidad para mejorar la movilidad y reducir las emisiones asociadas al tráfico por carretera.". Remarcó el consejero.

Conferencia Sectorial de Transportes / LP/DLP

Mayor presencia en los órganos de decisión

Otro de los asuntos tratados durante la Conferencia Sectorial fue el desarrollo reglamentario de la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible. En este punto, el Gobierno de Canarias volvió a trasladar al Ministerio las alegaciones presentadas durante la tramitación de la norma con el objetivo de reforzar la participación de la comunidad autónoma en los futuros órganos de coordinación previstos por la ley.

Entre las principales propuestas figura la incorporación permanente de Canarias y de los cabildos insulares al Consejo Superior de Movilidad Sostenible. El Ejecutivo autonómico también plantea la creación de una sección específica destinada a los territorios insulares, extrapeninsulares y ultraperiféricos, con capacidad para analizar las necesidades de estos territorios y elevar propuestas adaptadas a sus características.

La directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, defendió que la singularidad del Archipiélago está reconocida por el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que contempla medidas específicas para las regiones ultraperiféricas. Canarias pide ese reconocimiento en criterios de financiación como a la representación institucional dentro de los nuevos mecanismos de gobernanza.

Canarias se ofrece para probar el Abono Único

La implantación del futuro Abono Único de transporte fue otro de los puntos centrales de la reunión. El Ministerio expuso que la iniciativa estaba en marcha y avanzar hacia un sistema integrado de pago y utilización del transporte público en todo el país.

Canarias manifestó su interés en convertirse en uno de los territorios donde se desarrolle el proyecto piloto antes de su implantación definitiva. La propuesta se apoya en el trabajo que la Dirección General de Transportes y Movilidad desarrolla junto a los cabildos insulares para implantar el denominado Título Único de Transporte, un sistema destinado a integrar los diferentes modos de transporte en las Islas. "Canarias cuenta con experiencia acumulada durante los últimos años y, nos sitúa en una posición favorable para participar en las primeras fases del proyecto estatal", explicó Rodríguez. El Ejecutivo consideró que este desarrollo puede contribuir a facilitar la implantación del futuro Abono Único.

“Pedimos avanzar conjuntamente y conocer la hoja de ruta del Ministerio para garantizar que el Archipiélago forme parte del sistema desde el principio, no vuelva a quedarse fuera y evitar duplicar la inversión”, señaló Fernández.

Una reivindicación ligada a la cohesión territorial

Las demandas planteadas durante la Conferencia Sectorial se enmarcan en la estrategia del Gobierno canario de reclamar una mayor adaptación de las políticas estatales a las particularidades de las regiones ultraperiféricas. El Ejecutivo considera que la movilidad constituye un elemento esencial para garantizar la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades entre islas y el desarrollo económico del Archipiélago.