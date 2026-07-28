La destrucción de empleo en Canarias se multiplica por once en un año

Un trimestre agridulce para el empleo en Canarias. Las Islas comenzaron el año en lo más alto, con 1.060.600 trabajadores, la mayor cifra desde el inicio de la serie histórica. Sin embargo, el récord apenas duró tres meses. Entre abril y junio, el mercado laboral perdió impulso y cerró el periodo con 25.100 ocupados menos, hasta situarse en 1.035.500. La caída resulta especialmente significativa al compararla con la registrada un año antes: entonces se destruyeron 2.100 empleos, de modo que el retroceso de este trimestre fue 11,3 veces más intenso. Canarias pasó así, en apenas unas semanas, de celebrar su mayor volumen de empleo a sufrir una corrección mucho más profunda de lo habitual.

De acuerdo con los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), la publicada hoy martes, la tasa de paro de Canarias aumentó dos décimas, desde el 11,4% hasta el 11,6%. Este incremento se produjo pese a que el número absoluto de desempleados bajó ligeramente, de 136.500 a 135.900 personas, es decir, 600 menos que tres meses antes. La explicación se encuentra en la reducción de la población activa, formada por quienes trabajan o buscan empleo. Este colectivo pasó de 1.197.100 a 1.171.400 personas, lo que supone 25.700 activos menos en un trimestre. Al reducirse el número de personas que participan en el mercado laboral con mayor intensidad que el desempleo, la tasa de paro aumentó.

Los datos de flujos laborales muestran, además, que 23.200 personas que estaban desempleadas tres meses antes pasaron a estar ocupadas en el segundo trimestre. Equivalen al 17,3% de quienes figuraban como parados en el trimestre anterior. Este movimiento podría resultar incompatible con la pérdida global de ocupados, pero no es así. La realidad es que mientras una parte de los desempleados encontró trabajo, otras personas pudieron perderlo, abandonar la búsqueda activa o salir del mercado laboral.

Desde las patronales llaman a interpretar los datos con prudencia. “La estacionalidad turística explica parte del retroceso”, asegura Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) en Las Palmas. Tras los meses de invierno y el final de la temporada alta turística en el Archipiélago, las fluctuaciones del empleo entran, en cierta medida, dentro de la normalidad.

No obstante, Ortega pone el acento en la comparación con el ejercicio anterior. En el segundo trimestre de 2025, Canarias perdió alrededor de 2.000 ocupados respecto a los tres primeros meses del año, mientras que en el mismo periodo de 2026 la destrucción de empleo supera los 25.000 puestos. Esta diferencia, advierte, “obliga a observar con cautela la ralentización de la economía canaria y la evolución de su principal motor, el turismo”.

En este contexto, el principal motor de la economía canaria ya muestra síntomas de estancamiento. El último informe sobre gasto y llegada de turistas internacionales, correspondiente a mayo, refleja que el desembolso de los visitantes crece por debajo de la inflación. Mientras el coste de la vida aumentó un 3,2% en mayo, el gasto turístico avanzó un 2,4%, ocho décimas menos. En términos reales, por tanto, el balance resulta negativo.

Datos de la Encuesta de Población Activa en España. Fuente: INE / LP / DLP

A ello se suma la ralentización en la llegada de visitantes, después de que Canarias cerrara el pasado año con 18,4 millones de turistas, una cifra que podría estar acercándose a su techo. El sector observa también con preocupación el contexto internacional. Conflictos como el de Estados Unidos e Irán presionan al alza los precios, un impacto que se siente con especial intensidad en Canarias por su condición insular. También inquieta la debilidad de economías como la alemana, principal mercado emisor de turistas hacia las Islas.

El presidente de CEOE Tenerife, Pedro Alfonso, también alude a la pérdida de dinamismo de la actividad. A su juicio, la EPA arroja "en general buenos datos", aunque refleja una economía marcada por "demasiada estacionalidad". El dirigente empresarial confía en que la campaña de verano sea positiva y vuelva a generar empleo, pero alerta de que las perspectivas para 2027 son más complejas.

Alfonso señala dos factores principales: la finalización de los fondos europeos Next Generation y la previsión de la Consejería de Hacienda de que la economía canaria crezca en torno a un 1%. "Se podrá generar empleo, pero disminuirá la capacidad de creación de puestos de trabajo que tendríamos con una tasa de crecimiento mayor", sostiene. Así, ante este escenario, considera necesario mejorar la productividad y avanzar hacia un modelo económico capaz de mantener el empleo sin depender de crecimientos elevados. El objetivo, añade, debe ser lograr una expansión "estable y sostenible", apoyada en una mejora de los procesos productivos.

Evolución del número de parados y ocupados en las Islas. Fuente: INE e Istac. / LP/ DLP

Por sectores, los servicios continuaron dominando ampliamente el mercado laboral canario y concentraron el 81,8% de la población activa, aunque perdieron cuatro décimas respecto al primer trimestre. La industria también redujo su participación, del 4,9% al 4,4%. En sentido contrario, la agricultura ganó tres décimas, hasta el 1,5%, y la construcción avanzó igualmente tres décimas, hasta representar el 5,9%.

A nivel nacional los datos fueron en otro rumbo con una cifra récord en población ocupada y activa y un descenso en la tasa de parados que vuelve a bajar del 10% tras caer del 10,8% del primer trimestre al 9,8%. Lo hace, además, con la población activa en máximos, tras aumentar entre abril y junio en 272.700 personas respecto al primer trimestre y en 452.500 en el último año, hasta un récord de 25.274.300 personas.