El modelo turístico y la pobreza empujan al alumnado canario a abandonar antes de tiempo

¿Por qué Canarias es la segunda comunidad autónoma de España con mayor tasa de abandono escolar temprano, solo superada por Murcia? Profesores y administración lo tienen claro: un modelo económico basado en el turismo y las necesidades de unas familias más pobres que la media nacional empujan al alumnado a buscar trabajo, y encontrarlo, antes.

La facilidad para acceder a un puesto de trabajo con baja remuneración y sin necesidad de titulación superior tanto en el turismo como en la hostelería hace que una parte nada desdeñable de la juventud entre 18 y 24 años prefiera empezar a cotizar y dejar de lado los estudios: un 15,9 %, según los últimos datos conocidos.

Una cifra que se ha recuperado después de alcanzar su mínimo en 2021 -un 12 %-. La explicación es clara: la pandemia hizo que muchas empresas "echaran el cerrojo" y dejaran de contratar, y eso empujó a muchos estudiantes a seguir formándose.

"En la época de la pandemia, cuando era más difícil encontrar trabajo, el abandono descendió"

El viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Manuel Cabrera, lo explica así: "En la época de la pandemia, cuando era más difícil encontrar trabajo, se vio que ese abandono descendió a un nivel menor. Ahora que es más fácil el acceso al trabajo, esos niveles aumentan".

Eso es, ahonda, "fácil de apreciar en todas las zonas donde el nivel de ocupación es mayor, donde existe menos desempleo, como las zonas turísticas, y que en el trabajo que se solicita no requiere una formación tan especializada".

En ello coincide el presidente del sindicato ANPE, mayoritario entre el profesorado canario, Pedro Crespo, quien también apunta en otra dirección, la desigualdad territorial y la pobreza.

Desplazamientos para estudiar

"Cuando en casa hay dificultades, es muy complicado que el pibe pueda centrarse en estudiar", indica en conversación con EFE, para después agregar que la cuestión de la insularidad también juega un papel importante en este tipo de decisiones, puesto que no todas las personas pueden desplazarse hacia las islas capitalinas o las grandes ciudades a estudiar lo que les gustaría.

Crespo no esconde la "preocupación" que les generan los datos que dio a conocer la semana pasada el Ministerio de Educación. "Nos preocupa que haya chavales de 16 o 17 años que se quedan fuera, y eso es una muy mala noticia para ellos y para el futuro de Canarias", asegura.

"Canarias parte de esos hándicaps: una situación económica que puede estar por debajo de la media nacional e implica la necesidad de buscar ingresos adicionales, y todo lo que tiene que ver con el sector turístico, en el que el acceso al empleo es más sencillo de lo normal", lo resume el viceconsejero de Educación.

¿Cómo combatir el abandono escolar en Canarias?

Orientación académica temprana, mejor y mayor Formación Profesional que se apegue también a la demanda real del mercado laboral y una mayor conciliación que permita a quienes lo requieran poder dedicarle tiempo a sus estudios mientras trabajan. Estas son las tres cuestiones que se ponen sobre la mesa para intentar combatir estas tasas de abandono escolar temprano tan altas con las que cuenta el archipiélago.

Desde la administración regional tratan de "promover la reincorporación" de estos jóvenes que abandonan la educación antes de tiempo y de incrementar "los porcentajes de éxito", cuestión esta última en la que ya se están logrando avances.

En palabras de José Manuel Cabrera, es "fundamental" que las empresas puedan facilitar el acceso de su plantilla a la formación, a través de dos vías: compaginando la situación laboral con seguir estudiando, y orientarlas a consolidar los puestos de trabajo solo cuando el alumnado tenga la formación adicional adquirida.

"No es solamente cuestión de intención, sino de tener los medios"

Igualmente, apunta medidas que ya se han puesto en marcha y que tienen que reforzarse, como la orientación escolar, "unida a la cultura de la sociedad de que es necesario formarse para poder desempeñar un puesto de trabajo con condiciones adecuadas", y favorecer un mejor rendimiento para que no abandonen.

Ello se suma a apostar por la Formación Profesional, con un aumento del número de ciclos, pero también para hacer que estos se adecuen a la realidad laboral.

Esta idea también la comparten desde ANPE, que aboga por una FP "más conectada con el empleo", algo en lo que se han dado pasos en los últimos tiempos, pero que necesita consolidación.

Falta de financiación

Pero, para Crespo, todo esto parte de una base que los políticos, a su juicio, no han conseguido todavía entender: hace falta más financiación.

"Yo creo que al final no es solamente cuestión de intención, sino de tener los medios", recalca el presidente de ANPE, quien habla de un camino ineludible: "Debemos llegar hasta el 5 % de los presupuestos para financiar la educación".

Y es que, de no intentar revertir la situación, Pedro Crespo lo tiene claro, Canarias soportará una triple problemática: social, económica y territorial.