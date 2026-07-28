Oficial: el Gobierno retrasa hasta septiembre el decreto de vivienda que afecta a inquilinos y propietarios en Canarias

El Gobierno ha decidido retrasar hasta septiembre la aprobación del nuevo decreto de vivienda que prepara el Ministerio de Vivienda. La norma, que estaba prevista para el Consejo de Ministros de este martes, finalmente no será aprobada antes del parón de verano al no existir todavía un acuerdo definitivo con los grupos parlamentarios.

La decisión mantiene en espera un paquete de medidas que podría tener impacto en el mercado del alquiler, tanto para los inquilinos como para los propietarios de viviendas, también en Canarias, donde el acceso a una vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para miles de residentes.

El Ejecutivo ha optado por ampliar el plazo de negociación antes de aprobar el real decreto para evitar que llegue al Congreso sin los apoyos suficientes para su posterior convalidación. La intención del Gobierno es alcanzar un consenso que permita aprobar un paquete de medidas "ambicioso" para reforzar la estabilidad de los inquilinos y aumentar la oferta de vivienda asequible.

Los cambios sobre alquileres que quedan pendientes hasta septiembre

El aplazamiento deja en el aire varias medidas relacionadas con la política de vivienda que todavía deberán concretarse durante la negociación parlamentaria. El decreto forma parte de la estrategia del Gobierno para mejorar el acceso a la vivienda, reforzar la protección de quienes viven de alquiler y movilizar más inmuebles destinados a vivienda asequible.

Hasta que la norma no sea aprobada y posteriormente convalidada en el Congreso, los posibles cambios no entrarán en vigor.

Canarias, pendiente de nuevas medidas ante la presión del alquiler

El retraso de la norma llega en un momento especialmente sensible para Canarias, donde el mercado residencial atraviesa una situación de elevada presión por el aumento de los precios del alquiler y la falta de oferta disponible. El archipiélago se encuentra entre los territorios donde más dificultades tienen muchos residentes para acceder a una vivienda, especialmente en las zonas con mayor demanda turística y concentración de población.

Por este motivo, cualquier modificación estatal sobre vivienda y alquiler es seguida con especial atención por propietarios e inquilinos canarios, que tendrán que esperar hasta septiembre para conocer el contenido definitivo del decreto.

El último Consejo de Ministros antes del verano estará centrado en los incendios

El Gobierno ha decidido que la última reunión del Consejo de Ministros antes del descanso estival esté centrada en la respuesta a los incendios relacionados con la emergencia climática.

Una espesa columna de humo cerca de El Castañar de El Tiemblo, a 24 de julio de 2026, en El Tiemblo, Ávila, Castilla y León (España) / Gabri Solera - Europa Press / Europa Press

La aprobación del decreto de vivienda queda así pendiente para septiembre, cuando el Ejecutivo retomará las conversaciones con los grupos parlamentarios con el objetivo de conseguir los apoyos necesarios.