La Aemet avisa de un aumento de temperaturas en Canarias este jueves: hasta 39 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de Canarias, aunque con algunos intervalos nubosos durante las primeras y últimas horas del día. También se espera calima en altura y un ascenso de las temperaturas, con máximas que podrán alcanzar los 35 grados en medianías orientales situadas al sur y oeste de Gran Canaria.

El viento soplará moderado de componente nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes sudeste y noroeste de las islas montañosas, así como en el interior sur de Lanzarote y el sur de Jandía. En estas zonas no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes durante la segunda mitad de la jornada.

En cuanto al estado de la mar, se prevé viento del norte o nordeste de fuerza 4 a 6, que podrá alcanzar localmente fuerza 7, además de marejada o fuerte marejada. En las costas del oeste, sur y suroeste predominará el viento variable de fuerza 1 a 3, con mar rizada.

La previsión por islas es la siguiente:

LANZAROTE

Cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes altas y presencia de nubes bajas en el norte durante las primeras y últimas horas. La calima en altura será más destacada durante la segunda mitad del día. Las temperaturas seguirán sin grandes cambios o con un ligero ascenso de las máximas. De forma puntual, se podrán alcanzar los 30 ºC en las costas del sureste. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas interiores y en la vertiente sur, donde son probables rachas ocasionales muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 22 / 31

FUERTEVENTURA

Predominio de cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes altas y presencia de nubes bajas en el oeste a primeras y últimas horas. La calima en altura aumentará especialmente durante la segunda mitad de la jornada. Las temperaturas mínimas apenas cambiarán, mientras que las máximas subirán ligeramente. En zonas interiores y en la vertiente sudeste se alcanzarán los 30/32 ºC, sin descartar que localmente se llegue a los 34 ºC. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las costas del oeste y en la vertiente sur de la península de Jandía, donde podrían registrarse rachas ocasionales muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 22 / 29

GRAN CANARIA

Cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes altas y nubes bajas durante las primeras y últimas horas en el norte, por debajo de los 400/500 metros. La calima estará presente en zonas altas y podrá ser significativa en cumbres, principalmente durante la segunda mitad del día. Las temperaturas subirán de forma ligera a moderada en las zonas bajas del norte, con un ascenso más acusado en el resto de áreas. Amplias zonas del sur, oeste y cumbres alcanzarán los 34 ºC. En medianías de estas vertientes será probable llegar a los 37 ºC, sin descartar que localmente se alcancen los 39 ºC. En estas zonas, las temperaturas mínimas podrían no bajar de los 26/27 ºC. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas bajas del sudeste y noroeste, donde son probables rachas ocasionales muy fuertes. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 23 / 27

TENERIFE

Cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes altas y nubes bajas en el norte durante las primeras y últimas horas, por debajo de los 400/600 metros. Calima en zonas altas, con posibilidad de que sea significativa en cumbres. Las temperaturas experimentarán un ascenso ligero a moderado. Será probable alcanzar los 34 ºC en medianías de las vertientes este, sur y oeste, además de en zonas bajas del sureste del área metropolitana, sin descartar puntualmente los 36 ºC. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en la franja costera del sudeste y en el extremo noroeste, donde podría registrarse alguna racha ocasional muy fuerte, especialmente a primeras y últimas horas. En las cumbres del Teide soplará viento flojo del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 23 / 32

LA GOMERA

Cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes altas y presencia de nubes bajas en el norte durante las primeras y últimas horas, por debajo de los 400/500 metros. Calima en zonas altas, con posibilidad de ser significativa en cumbres. Las temperaturas subirán ligeramente. Será probable alcanzar los 32/34 ºC en cumbres y medianías del sur y oeste. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas bajas del este y noroeste, donde son probables rachas ocasionales muy fuertes, especialmente a primeras y últimas horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 23 / 29

LA PALMA

Predominio de cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes altas y nubes bajas en el norte y este durante las primeras y últimas horas, por debajo de los 600/700 metros. La calima afectará a las zonas altas y podrá ser significativa en cumbres. Las temperaturas subirán ligeramente en zonas bajas y de forma moderada en zonas altas. Será probable alcanzar los 30/32 ºC en cumbres y zonas elevadas de la vertiente oeste. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las franjas costeras del sudeste y noroeste, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte, principalmente durante la segunda mitad del día. En cumbres, viento flojo a moderado del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 22 / 28

EL HIERRO

Cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes altas. Se espera calima en zonas altas, que podrá ser significativa en cumbres. Las temperaturas permanecerán sin cambios o subirán ligeramente. Será probable alcanzar los 30/32 ºC en cumbres y vertientes orientadas al sur. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en la vertiente este y el extremo noroeste, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes, especialmente durante la segunda mitad del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 22 / 27