Alerta por calor en toda Canarias: todos los avisos por islas

El Gobierno de Canarias ha actualizado la situación meteorológica y ha decidido elevar a alerta por temperaturas máximas en todo el archipiélago a partir de las 11:00 horas del jueves 30 de julio, ante la previsión de un episodio de calor que afectará a todas las islas durante varios días.

La decisión ha sido adoptada por la Dirección General de Emergencias, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) y tras analizar la información meteorológica disponible.

El calor se intensificará a partir del viernes

Según las previsiones, el episodio de altas temperaturas comenzó a gestarse durante la jornada del miércoles y tendrá una mayor incidencia inicial en las islas orientales, especialmente en Gran Canaria.

No obstante, los modelos meteorológicos apuntan a que la situación se intensificará y se extenderá progresivamente al resto del archipiélago a partir del viernes y durante el fin de semana, por lo que la alerta se ha ampliado a toda la comunidad autónoma.

La Dirección General de Emergencias explica que esta evolución responde a la entrada de una masa de aire cálido y seco de origen africano, un fenómeno habitual durante el verano en Canarias y que suele provocar un notable ascenso de las temperaturas.

Gran Canaria podría alcanzar los 38 grados

Las previsiones indican que las temperaturas máximas serán iguales o superiores a los 34 grados en zonas del interior y de medianías orientadas al sur y al oeste de Gran Canaria. Además, al inicio del fin de semana los termómetros podrían alcanzar o incluso superar los 38 grados en algunos puntos de la isla.

En Fuerteventura también se esperan temperaturas elevadas, con valores de hasta 33 grados en zonas del interior.

Por su parte, en Tenerife las máximas oscilarán entre 32 y 33 grados en distintos sectores del interior, sin descartar que el episodio termine afectando con mayor intensidad a otras islas en función de la evolución meteorológica.

Ambiente seco y posible presencia de calima

El Gobierno de Canarias también advierte de que este episodio estará acompañado por una inversión térmica baja, situada inicialmente en torno a los 400 metros en Gran Canaria y entre 500 y 700 metros en las islas occidentales, con tendencia a descender de forma progresiva.

Estas condiciones favorecerán un ambiente especialmente cálido y seco en medianías y zonas altas.

Asimismo, la entrada de aire africano podría venir acompañada de calima débil, principalmente en las islas orientales. No obstante, por el momento no se prevén concentraciones importantes de polvo en superficie.

Recomendaciones de protección por el fuerte calor

La Dirección General de Emergencias recuerda la importancia de seguir las recomendaciones de autoprotección durante los episodios de calor intenso, especialmente en el caso de personas mayores, menores, personas con enfermedades crónicas y quienes desarrollan actividades al aire libre. Entre las medidas habituales se encuentran mantener una adecuada hidratación, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y reducir el esfuerzo físico durante los momentos de mayor temperatura.

El Gobierno de Canarias recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales mientras dure este episodio de altas temperaturas.

Alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y la provincia occidental

El Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por riesgo de incendios forestales en El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife y Gran Canaria, en esta última isla a partir de la cota de 400 metros, como consecuencia del episodio de altas temperaturas previsto para los próximos días.

La medida, que entrará en vigor a las 11:00 horas del jueves 30 de julio, ha sido adoptada por la Dirección General de Emergencias en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA), tras analizar la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otros organismos especializados.

El calor elevará el riesgo de incendios durante varios días

La activación de la alerta responde a la previsión de un episodio de calor que comenzó durante esta jornada del miércoles y que se intensificará progresivamente a partir del viernes, extendiéndose durante el fin de semana.

Los modelos meteorológicos apuntan a la entrada de una masa de aire cálido y seco de origen africano, una situación que favorecerá un ambiente especialmente seco en las zonas de medianías y áreas forestales del archipiélago.

En Gran Canaria, especialmente en las vertientes orientadas al sur y al oeste, se esperan temperaturas iguales o superiores a los 34 grados, con valores que podrían acercarse puntualmente a los 38 grados al comienzo del fin de semana.

En el interior de Fuerteventura se prevén máximas de hasta 33 grados, mientras que en distintos puntos del interior de Tenerife los termómetros podrían situarse entre los 32 y los 33 grados. El Gobierno no descarta que el episodio termine afectando con mayor intensidad al resto de las islas en función de la evolución de las previsiones.

Condiciones meteorológicas favorables para la propagación del fuego

Además del incremento de las temperaturas, la Dirección General de Emergencias advierte de que la situación estará marcada por una inversión térmica baja, situada inicialmente alrededor de los 400 metros en Gran Canaria y entre los 500 y 700 metros en las islas occidentales, con tendencia a descender durante los próximos días.

Esta configuración favorecerá la presencia de una masa de aire muy cálido y seco sobre las medianías y las zonas forestales, donde la humedad relativa descenderá por debajo del 30 % por encima de la inversión térmica.

A ello se suma la previsión de viento del nordeste, correspondiente al régimen habitual de alisios, con intensidad moderada y algunos intervalos localmente fuertes en áreas expuestas y en los canales entre islas.

Aunque por el momento no se espera un episodio generalizado de viento fuerte, este factor continuará siendo vigilado debido a su influencia en una posible propagación de incendios forestales.

Avisos de la Aemet por temperaturas máximas en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo (peligro bajo) por temperaturas máximas entre las 11.00 y 19.59 horas de este miércoles, 29 de julio en las zonas este, sur y oeste de Gran Canaria. Se esperan máximas de hasta 35ºC, sobre todo, en la cuencia de Tejeda y medianías del sur y oeste.

Por otro lado, esas zonas de Gran Canaria estarán mañana, 30 de julio, en aviso naranja de la Aemet entre las 11.00 y 20.00 horas. Además, Tenerife tendrá aviso amarillo) en esa misma franja horaria.

En lo que respecta al viernes 31 de julio, Gran Canaria continuará en aviso naranja y Tenerife en amarillo por temperaturas máximas. Ese día se sumarán con aviso amarillo de la Aemet, Fuerteventura y La Gomera entre las 11.00 y 20.00 horas.