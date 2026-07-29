Astrid Pérez destaca la participación ciudadana en la elaboración de leyes, que alcanza su máximo histórico

Con motivo del balance de los tres primeros años de la XI Legislatura, la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, valoró el impulso dado a la apertura de la Cámara y a la participación ciudadana en la elaboración de las leyes, tras alcanzarse un récord histórico de participación a través de la plataforma Parlamenta. Durante la tramitación del Proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas se registraron 990 comentarios ciudadanos, la cifra más alta desde la creación de la plataforma de participación del Parlamento en 2017 y que representa el 94,5 % de todas las aportaciones recibidas en las 38 iniciativas legislativas sometidas a este procedimiento.

Para Pérez, uno de los principales objetivos de esta legislatura es que la democracia participativa deje de ser únicamente un concepto para convertirse en una realidad, facilitando que la ciudadanía pueda intervenir en la elaboración de las leyes que afectan a su vida cotidiana. “Muchas de las leyes más importantes se están publicando para que todos los ciudadanos que quieran puedan hacer propuestas y participar en la elaboración de una ley”, señaló la presidenta.

Astrid Pérez destacó que el Parlamento reforzó durante este trienio los mecanismos de participación, para que cualquier ciudadano pueda realizar comentarios y aportaciones durante la tramitación de las principales iniciativas legislativas. Como ejemplo, recordó que la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas recibió cerca de las mil aportaciones ciudadanas, un récord histórico para la Cámara.

La participación del ciudadano es importante

La presidenta subrayó que estas aportaciones permiten a los grupos parlamentarios conocer las opiniones de la ciudadanía durante la tramitación de las iniciativas legislativas y enriquecer el debate parlamentario con las propuestas de la sociedad. A juicio de Astrid Pérez, este récord de participación refleja el compromiso del Parlamento de Canarias con una institución cada vez más abierta, transparente y cercana, en la que "la ciudadanía dispone de canales reales para trasladar sus propuestas y contribuir al proceso de elaboración de las leyes", explicó Pérez.

Desde la puesta en marcha, el Parlamento de Canarias sometió 38 iniciativas legislativas a participación ciudadana. De ellas, siete recibieron comentarios, siendo la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas la que ha registrado la mayor participación de la historia de la institución.