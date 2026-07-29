Recomendaciones de la Dirección General de Emergencias para afrontar la ola de calor en Canarias

Gran Canaria entra este miércoles en un nuevo episodio de calor que obliga a extremar las precauciones, sobre todo durante las horas centrales del día. El Gobierno de Canarias declara la prealerta por temperaturas máximas en todo el Archipiélago desde las 11.00 horas, con una incidencia inicial mayor en las islas orientales y, especialmente, en Gran Canaria.

La Agencia Estatal de Meteorología sitúa este miércoles las temperaturas máximas en torno a los 35 grados en la cuenca de Tejeda y en las medianías del sur y oeste. El calor aumentará el jueves, con valores de entre 36 y 38 grados en las medianías y cumbres del sur. Para el viernes, la previsión contempla registros de 37 o 38 grados y no descarta temperaturas de entre 39 y 40 grados en las medianías de la vertiente sur.

Refrescar la vivienda

La Dirección General de Emergencias aconseja permanecer el mayor tiempo posible en espacios protegidos del sol y elegir las habitaciones más frescas de la vivienda.

Durante el día conviene bajar las persianas de las ventanas expuestas al sol. Por la noche, la apertura de las ventanas facilita la entrada de aire más fresco y reduce la temperatura interior.

Los ventiladores y el aire acondicionado también ayudan a rebajar el calor. Cuando la vivienda carece de climatización, Emergencias recomienda pasar al menos dos horas al día en lugares frescos, como centros comerciales, bibliotecas, cines u otros edificios climatizados. No obstante, los cambios bruscos de temperatura entre estos espacios y la calle también pueden causar molestias.

Evitar las horas centrales

En el exterior, la principal recomendación pasa por evitar el sol directo. El uso de gorra o sombrero, ropa ligera, holgada y de colores claros reduce la exposición.

También resulta aconsejable caminar por la sombra, descansar en espacios frescos y permanecer bajo una sombrilla durante las visitas a la playa.

La actividad física intensa debe concentrarse en las primeras horas de la mañana o al final de la tarde. Emergencias desaconseja los ejercicios prolongados durante las horas centrales, cuando las temperaturas alcanzan sus valores más altos. Esta precaución también afecta a las caminatas, los trabajos al aire libre y las excursiones por zonas de medianías o cumbre.

Agua y comidas ligeras

La hidratación frecuente constituye otra de las medidas básicas. La población debe llevar agua cuando salga de casa y beber con regularidad, incluso sin sensación de sed. Las frutas, las verduras y otros alimentos ricos en agua y sales minerales ayudan a compensar las pérdidas que causa el sudor.

Las comidas ligeras y regulares resultan más adecuadas durante los días de calor. Emergencias desaconseja las bebidas alcohólicas y los platos muy calientes o con un elevado contenido calórico, ya que aumentan el esfuerzo del organismo para regular su temperatura.

Atención a las personas vulnerables

Las personas mayores, los niños, quienes padecen enfermedades crónicas y quienes toman determinados medicamentos requieren una vigilancia especial.

La Dirección General de Emergencias recomienda visitar al menos una vez al día a las personas mayores o enfermas que viven solas y comprobar que disponen de agua y de una estancia fresca.

Los tratamientos médicos también merecen atención. Algunos medicamentos influyen en la regulación de la temperatura corporal, por lo que el paciente debe consultar con su médico ante cualquier duda. La modificación de una pauta nunca debe realizarse sin supervisión sanitaria.

Emergencias también insiste en una advertencia esencial: nunca se debe dejar a niños, personas mayores ni animales dentro de un vehículo cerrado, aunque el estacionamiento dure pocos minutos. La temperatura del habitáculo sube con rapidez y convierte el coche en un espacio de alto riesgo.

Más calor durante el fin de semana: hasta 38 grados

El episodio nace con una masa de aire cálido y seco de origen africano y podrá acompañarse de calima débil, principalmente en las islas orientales.

El Gobierno canario espera temperaturas iguales o superiores a 34 grados en el interior y en las medianías del sur y oeste de Gran Canaria, con valores cercanos a los 38 grados al comienzo del fin de semana.

La población debe seguir las actualizaciones de la Aemet, del Gobierno de Canarias y de los servicios de emergencia, ya que la evolución de las temperaturas puede modificar los avisos. El teléfono 012 ofrece información general, mientras que el 112 atiende las situaciones de emergencia.