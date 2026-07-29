Canarias destina más de 21 millones de euros a las obras de verano de 293 centros educativos

Cuando los alumnos y profesores abandonan las aulas que llevan habitando durante todo el curso, llega el turno de asistencia de otro tipo de profesionales. El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación, destina más de 21 millones de euros a las obras de verano de 293 centros educativos de todo el Archipiélago. La inversión, que se distribuirá en un total de 420 actuaciones, está dirigida a la mejora de las instalaciones existentes: renovar infraestructuras deportivas, crear nuevos espacios de sombra, adaptar las Aulas Enclave o reparar los daños ocasionados por las últimas borrascas, entre otras medidas.

Las actuaciones se desarrollarán de forma simultánea en las ocho islas y van desde proyectos de gran envergadura a intervenciones más sencillas de mejora y conservación de los espacios. Entre ellas, destacan la creación del nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Gran Tarajal y las obras en el CEIP Francisco Navarro Artiles, en Fuerteventura; la ampliación del IES ROque Amagro, en Gran Canaria; las obras de reconstrucción del CEIP La Laguna, en La Palma; la construcción del nuevo CEIP Alexis Tejera, en Lanzarote o la mejora del CEIP La Lomada, en La Gomera.

Adaptar la infraestructura a las condiciones climáticas

El consejero de Educación, Poli Suárez, destaca que gran parte de la inversión se destina a adaptar la infraestructura "a las actuales condiciones climáticas". En esta línea, se crearán espacios de sombra en 62 centros de todo el Archipiélago, lo que supone un desembolso de más de 2,6 millones de euros, y proyectos de naturalización en otras 55 edificaciones educativas, con una inversión de más de 2,3 millones. De igual manera, se prevé la construcción de seis nuevos techados de canchas deportivas, por un valor de 3,2 millones de euros, y otras 26 actuaciones para mejorar las instalaciones deportivas, con más de 1,1 millones.

Por otro lado, se plantean 54 actuaciones en Aulas Enclave con un desembolso total de más de tres millones de euros; una inversión de más de 2,7 millones para 78 actuaciones que buscan reparar los daños ocasionados por las últimas borrascas en 77 centros; 1,4 millones destinados a la retirada de amianto en edificaciones educativas y 2,9 millones de euros para 127 intervenciones que buscan resolver distintas incidencias detectadas en más de un centenar de centros del Archipiélago.

Convenios de colaboración en Gran Canaria

Con el objetivo de modernizar las infraestructuras educativas de Gran Canaria, la Consejería de Educación mantiene cinco convenios de colaboración con los ayuntamientos de Agaete, Artenara, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana y Valsequillo, que alcanzan a un total de quince centros que recibirán actuaciones por un monto total de alrededor de cuatro millones de euros.

En este sentido, los CEIP José Sánchez y Sánchez y Ana Betancor Estupiñán, en Agaete, percibirán más de 600.000 euros para renovar sus instalaciones; en el caso de Artenara, se invertirán 84.000 euros para reparar la cubierta del CEIP homónimo; 1,6 millones de euros irán destinados a la ampliación del IES El Tablero-Aguañac, en San Bartolomé de Tirajana; los CEIP Elvira Vaquero, Los Llanetes, Tenteniguada y Tejeda, así como el Centro de Educación Obligatoria (CEO) Rey Juan Carlos I, de Valsequillo, recibirán un millón de euros para mejorar su infraestructura y, finalmente, se dotará con 650.000 euros a los CEIP Ansite, Los Llanos, Policarpo Báez, Santa Lucía, Tajaraste y Tinguaro, de Santa Lucía de Tirajana, para realizar una serie de acciones en materia de mejora de seguridad, eficiencia climática y renovación de los centros.