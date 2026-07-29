Canarias inicia en octubre una nueva fase de vacunación frente al virus respiratorio

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ampliará desde octubre de 2026 la inmunización frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) a los adultos con mayor riesgo de sufrir complicaciones graves. La medida figura en el nuevo Calendario de Inmunizaciones para todas las edades de la vida de la comunidad autónoma y coincidirá con la temporada 2026-2027.

La consejera de Sanidad, Esther Monzón, detalló este miércoles, 29 de julio, la estrategia durante una sesión de la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias. La campaña se desarrollará entre octubre y marzo, el periodo con mayor circulación del virus.

Mayores en residencias y pacientes de alto riesgo

La inmunización se dirigirá a las personas mayores de 70 años que residan en centros sociosanitarios. También incluirá a personas institucionalizadas de menor edad con enfermedades respiratorias o cardiacas graves.

Los servicios hospitalarios ofrecerán además esta protección a pacientes no institucionalizados con cánceres hematológicos y a receptores de trasplante pulmonar o de progenitores hematopoyéticos. La selección de estos grupos responde a su mayor riesgo de enfermedad respiratoria grave.

Las hospitalizaciones en menores por VRS descendieron un 78,6%

Canarias incorporó la inmunización infantil frente al VRS durante la temporada 2023-2024. La estrategia se dirige a bebés menores de ocho meses, a los nacidos durante el periodo de circulación del virus y a determinados menores de entre ocho y diecinueve meses con riesgo elevado.

La campaña 2024-2025, última con datos consolidados, alcanzó a más de 10.000 niños. Según los datos expuestos por Sanidad, las hospitalizaciones por VRS en menores de un año descendieron un 78,6% y los ingresos en unidades de cuidados intensivos cayeron un 86,67% respecto a 2022.

Un descenso superior en Canarias respecto a la media nacional

Los resultados de Canarias superan en 7,6 puntos porcentuales la reducción media de hospitalizaciones registrada en el conjunto de España. Los análisis preliminares del Ministerio de Sanidad sitúan el descenso nacional en un 71%, con una efectividad cercana al 80% durante el primer año de aplicación.

Monzón señaló que esta evidencia “avala la ampliación de la protección frente al VRS a los adultos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves”. La extensión de la población diana traslada a las personas mayores y a determinados pacientes una estrategia que ya mostró resultados en la población infantil.

Prevención durante todas las etapas de la vida

El VRS causa bronquiolitis y neumonía, sobre todo en lactantes menores de un año, pero también provoca cuadros respiratorios graves en personas mayores. Su impacto aumenta entre pacientes con enfermedades previas o con sistemas inmunitarios debilitados.

La consejera definió la incorporación de Nirsevimab como un “cambio de paradigma” en la prevención del virus. La Dirección General de Salud Pública adquiere y distribuye cada año las dosis entre centros de salud y hospitales públicos y privados, mientras el nuevo calendario amplía la protección a lo largo de todas las etapas de la vida.