Canarias pide donantes urgentes de sangre cero negativo

Canarias necesita aumentar las donaciones de sangre del grupo 0 negativo, uno de los componentes más importantes para atender accidentes graves, hemorragias masivas, operaciones urgentes o complicaciones obstétricas.

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud ha realizado un llamamiento a las personas con este grupo sanguíneo para que acudan a donar y ayuden a mantener unas reservas que requieren vigilancia constante, según informa Telde Actualidad.

Por qué el cero negativo resulta clave en una emergencia

La sangre 0 negativo es conocida como donante universal de glóbulos rojos. Puede utilizarse con pacientes de cualquier grupo cuando una situación crítica no permite comprobar con rapidez la compatibilidad.

Esta característica la convierte en un recurso fundamental en urgencias, especialmente cuando cada minuto cuenta y es necesario iniciar una transfusión inmediata.

Hemodonación recuerda que las personas con este grupo deberían donar de forma periódica, al menos dos veces al año, para garantizar la disponibilidad de sangre suficiente para los pacientes que puedan necesitarla.

Dónde donar sangre en Gran Canaria

El Servicio Canario de la Salud mantiene abiertos varios puntos fijos en Gran Canaria y continúa organizando campañas itinerantes en diferentes municipios.

En Las Palmas de Gran Canaria se puede donar en la sede de la calle Alfonso XIII, de lunes a viernes entre las 9:15 y las 20:30 horas, salvo festivos. El recinto dispone además de vado para donantes.

El punto fijo de Santa Lucía de Tirajana, situado junto al Centro de Salud de Vecindario, abre de lunes a miércoles de 17:15 a 20:15 horas. Los jueves y viernes atiende de 10:15 a 13:15 horas.

También es posible acudir sin cita previa a varios centros hospitalarios:

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