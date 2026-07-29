Canarias pone en marcha la elaboración de los Presupuestos autonómicos de 2027

La Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea ha iniciado el proceso para elaborar los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias de 2027. El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica este miércoles la orden firmada el pasado 21 de julio por la consejera del área, Matilde Asián, que fija las instrucciones y los plazos para preparar las próximas cuentas regionales.

La normativa obliga al Gobierno de Canarias a remitir el proyecto de ley de Presupuestos al Parlamento autonómico antes del 1 de noviembre. Para cumplir este calendario, la Administración debe definir previamente la estructura de ingresos y gastos, así como el procedimiento que seguirán los distintos departamentos para aportar la información necesaria.

Información de las consejerías

La orden determina las directrices que deberán seguir las consejerías, los centros directivos, los organismos autónomos y el resto de los entes públicos para trasladar sus previsiones a la Dirección General de Planificación y Presupuesto.

Matilde Asián sostiene que el inicio del procedimiento aporta "tranquilidad" a la ciudadanía, al garantizar que las cuentas se presentarán "en tiempo y forma" en el Parlamento de Canarias. La consejera contrapone esta estabilidad a la incertidumbre que rodea en estos momentos la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Prioridad para los servicios públicos

Las cuentas de 2027 mantendrán la línea de los últimos ejercicios, centrada en consolidar el crecimiento económico y avanzar en la transformación de Canarias. El Ejecutivo autonómico situará entre sus principales prioridades la mejora del sistema de bienestar, con especial atención a la sanidad, la dependencia, los servicios asistenciales, la educación y el acceso a la vivienda.

El presupuesto se elaborará conforme a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y eficiencia en el uso de los recursos públicos. También deberá responder a los retos relacionados con la mejora del modelo económico de las Islas, con el objetivo de generar mayor valor añadido y favorecer la creación de empleo estable y de calidad.

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Las cuentas incorporarán, además, actuaciones estratégicas vinculadas a la energía, la transformación digital y el medio ambiente, entre otros ámbitos.