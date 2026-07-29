Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de calorMinerva AlonsoDestrucción empleoCB Gran CanariaUD Las PalmasSeguros privados en CanariasPelícula con Russell Crow en Gran CanariaLuna de miel de Susana GrisoSucesos en Canarias
instagramlinkedin

Ministerio de Hacienda

Canarias recibirá 7.850 millones de euros del Estado en 2027, un 7,8% más

Las Comunidades Autónomas recibirán en 2027 las mayores entregas a cuenta de su historia con 170.529 millones de euros

El ministro de Hacienda, Arcadi España.

El ministro de Hacienda, Arcadi España. / José Luis Roca

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de España transferirá a Canarias 7.850 millones de euros en 2027 en concepto de entregas a cuenta del sistema de financiación, un 7,8% más que este año, según ha informado este lunes el Ministerio de Hacienda. Si se suma a esa cifra la previsión de liquidación de 2025, la financiación total se eleva hasta los 8.899 millones, un 9,1% por encima del ejercicio anterior. "Nunca el Gobierno canario había contado con tantos recursos", asegura Hacienda, en un comunicado.

El Ministerio ha notificado este miércoles a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla las entregas a cuenta que recibirán del sistema de financiación autonómica en el año 2027. El conjunto de los territorios recibirá el próximo ejercicio 170.529 millones de euros, un 8,1% más que en 2026, la mayor cifra jamás registrada. Si se añade la liquidación del modelo, el total de recursos ascienden a 185.593 millones, un 9,1% más en comparación con 2026. "Una transferencia histórica que se incrementará aún más si se aprueba el nuevo modelo de financiación", afirman desde Moncloa.

"Compromiso"

El ministro de Hacienda, Arcadi España, destaca que estas entregas a cuenta muestran "el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas" y ha reclamado que los mayores recursos se destinen a reforzar el Estado de bienestar. El responsable del área sostiene que el incremento de los recursos es "consecuencia de la buena política económica del Gobierno, que ha permitido reducir el desempleo por debajo del 10% por primera vez en 18 años y liderar el crecimiento de las grandes economías de la UE".

Noticias relacionadas y más

Las entregas a cuenta podrían ser aún mayores el próximo año, ya que el Gobierno ha propuesto un nuevo sistema de financiación que supondrá 20.975 millones adicionales para los territorios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles a los conductores canarios durante las próximas semanas
  2. Una mujer de Canarias cree haber reconocido a su perra en la que convive con Chenoa y pide una prueba de ADN: «Yo conozco a mi Lola»
  3. Pedro Sánchez refuerza su blindaje en Lanzarote de cara a las vacaciones
  4. Doblete de la Lotería Nacional en Canarias
  5. Chenoa responde a la mujer de Tenerife que reclama a su perra
  6. Aemet emite un aviso especial por ola de calor en Canarias: hasta cuándo durará
  7. La Aemet pone en aviso a Canarias para mañana domingo: viento fuerte, mala mar y estas islas afectadas
  8. La Aemet actualiza la previsión para Canarias este lunes: posibles lloviznas y rachas intensas de madrugada

Canarias recibirá 7.850 millones de euros del Estado en 2027, un 7,8% más

Canarias recibirá 7.850 millones de euros del Estado en 2027, un 7,8% más

La transparencia del sector público canario alcanza su mejor nota histórica con un 8,87

La transparencia del sector público canario alcanza su mejor nota histórica con un 8,87

Alerta por calor en toda Canarias: todos los avisos por islas

Alerta por calor en toda Canarias: todos los avisos por islas

La Guardia Civil lo confirma: no tires el ticket de compra porque los estafadores pueden aprovecharlo este descuido para vaciar las cuentas bancarias de los canarios

La Guardia Civil lo confirma: no tires el ticket de compra porque los estafadores pueden aprovecharlo este descuido para vaciar las cuentas bancarias de los canarios

Sebastián Franquis: “La ausencia de la consejera de Hacienda retrata a un Partido Popular que prefirió obedecer a Feijóo antes que defender a Canarias”

Sebastián Franquis: “La ausencia de la consejera de Hacienda retrata a un Partido Popular que prefirió obedecer a Feijóo antes que defender a Canarias”

Recomendaciones de la Dirección General de Emergencias para afrontar la ola de calor en Canarias

Recomendaciones de la Dirección General de Emergencias para afrontar la ola de calor en Canarias

Canarias inicia en octubre una nueva fase de vacunación frente al virus respiratorio

Canarias inicia en octubre una nueva fase de vacunación frente al virus respiratorio

Multa de 200 euros por no respetar la señal R-102 durante los desplazamientos de verano: la Guardia Civil se pone seria y controla a los conductores canarios

Multa de 200 euros por no respetar la señal R-102 durante los desplazamientos de verano: la Guardia Civil se pone seria y controla a los conductores canarios
Tracking Pixel Contents