Canarias recibirá 7.850 millones de euros del Estado en 2027, un 7,8% más

El Gobierno de España transferirá a Canarias 7.850 millones de euros en 2027 en concepto de entregas a cuenta del sistema de financiación, un 7,8% más que este año, según ha informado este lunes el Ministerio de Hacienda. Si se suma a esa cifra la previsión de liquidación de 2025, la financiación total se eleva hasta los 8.899 millones, un 9,1% por encima del ejercicio anterior. "Nunca el Gobierno canario había contado con tantos recursos", asegura Hacienda, en un comunicado.

El Ministerio ha notificado este miércoles a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla las entregas a cuenta que recibirán del sistema de financiación autonómica en el año 2027. El conjunto de los territorios recibirá el próximo ejercicio 170.529 millones de euros, un 8,1% más que en 2026, la mayor cifra jamás registrada. Si se añade la liquidación del modelo, el total de recursos ascienden a 185.593 millones, un 9,1% más en comparación con 2026. "Una transferencia histórica que se incrementará aún más si se aprueba el nuevo modelo de financiación", afirman desde Moncloa.

"Compromiso"

El ministro de Hacienda, Arcadi España, destaca que estas entregas a cuenta muestran "el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas" y ha reclamado que los mayores recursos se destinen a reforzar el Estado de bienestar. El responsable del área sostiene que el incremento de los recursos es "consecuencia de la buena política económica del Gobierno, que ha permitido reducir el desempleo por debajo del 10% por primera vez en 18 años y liderar el crecimiento de las grandes economías de la UE".

Las entregas a cuenta podrían ser aún mayores el próximo año, ya que el Gobierno ha propuesto un nuevo sistema de financiación que supondrá 20.975 millones adicionales para los territorios.