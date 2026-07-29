Los docentes de las Escuelas Oficiales de Idiomas de Canarias reclaman estabilidad para garantizar la continuidad del alumnado

Los docentes de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) del Archipiélago reclaman a la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias que adapte la gestión de estos centros a sus particularidades para reducir la temporalidad y dotar de mayor estabilidad a las plantillas. Según denuncia el colectivo, la actual organización no solo precariza las condiciones laborales del profesorado, también repercute directamente en la continuidad de los alumnos y en la calidad de la enseñanza.

Tal y como explican los afectados, las EOI presentan una realidad distinta a la del resto de enseñanzas, puesto que buena parte de los grupos se configura una vez finalizado el período de matriculación de septiembre. Además, muchas de las plazas disponibles son a jornada parcial por la propia organización de los idiomas y niveles. Tanto es así que, durante el curso 2025-2026, de los 78 puestos existentes, 49 fueron a tiempo parcial y 29 a tiempo completo, lo supone que casi el 63% de las necesidades docentes se cubrió mediante contratos a tiempo parcial.

Los docentes lamentan que esta singularidad no sea reconocida por la Administración, que continúa tratando muchas de estas plazas como nombramientos temporales pese a responder a “necesidades estructurales” de los centros. "Lo que pedimos es que se reconozcan las plazas como vacantes estructurales y no como sustituciones", resume uno de los profesores implicados en la reivindicación, quien garantiza que son muchos los profesionales que encadenan varios años consecutivos ocupando este tipo de puestos.

Equipos inestables

A su juicio, esta situación impide consolidar equipos docentes estables y termina repercutiendo en los estudiantes. Y es que la elevada rotación provoca que muchos profesores cambien de centro de un curso para otro, a pesar de mantenerse las mismas necesidades educativas, una circunstancia que el colectivo considera que "desincentiva" la continuidad del alumnado.

"Los alumnos nos preguntan si vamos a estar el curso siguiente y tenemos que responderles que no lo sabemos", apostilla la misma fuente. “Esa incertidumbre acaba influyendo en la decisión de continuar o abandonar sus estudios de idiomas”, agrega.

El profesorado también pone el foco en los retrasos en los nombramientos. Aunque reconoce que parte de la oferta educativa depende de la matrícula de septiembre, afirma que las incorporaciones suelen producirse cuando el curso ya ha comenzado, un hecho que dificulta la planificación, la coordinación docente y el desarrollo normal de las clases. "Las clases pueden empezar el 20 de septiembre y nombrarnos cinco días después, por ejemplo. Llegamos sin saber qué nivel vamos a impartir y tenemos que hacerlo todo de golpe", relata el afectado.

Otro de los asuntos que preocupa al colectivo es la supresión de grupos cuando no se alcanzan las ratios exigidas. “Hay que garantizarles a los alumnos que confían en las EOI que puedan culminar su formación. Proteger la continuidad del alumnado y evitar que se queden a las puertas de terminar un idioma constituye una de las claves para frenar el abandono escolar”, aseveran.

Reuniones

Según informan los profesionales, sus representantes ya han mantenido reuniones con la directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez, y con el viceconsejero de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales del Gobierno de Canarias, Francisco Rodríguez, para tratar de resolver el conflicto. “Nos han prometido que revisarían la situación de los nombramientos a jornada completa, pero la mayoría de nuestras vacantes son a jornada parcial”, insisten.

Por ello, solicitan que las vacantes estructurales sean reconocidas durante todo el curso escolar -desde el 1 de septiembre hasta el 31 de agosto-, con independencia de la extensión de la jornada. Asimismo, plantean estudiar mecanismos que promuevan la continuidad del profesorado, como pueden ser las comisiones de servicio por proyectos educativos. Al listado de propuestas se suman la adjudicación de las vacantes previsibles desde principios de septiembre y una mejor planificación de los grupos para evitar que se pierdan por falta de personal o incompatibilidades horarias.

“Estas escuelas son uno de los pocos servicios públicos que permiten aprender idiomas por un coste muy reducido y con una titulación oficial. Estudiar sus características y adaptarlas a nuestra realidad actual supone invertir en un servicio más fuerte y de mayor calidad, sobre todo en Canarias, que es una tierra que vive fundamentalmente del turismo”, concluyen.

Educación está cambiando el sistema de adjudicación de destinos para prolongar los nombramientos

Desde la Consejería de Educación indican que parte del origen del problema radica en que las EOI continúan matriculando a alumnado una vez superada la fecha límite establecida para efectuar los nombramientos de curso completo.

Según detallan las mismas fuentes, el pasado curso fueron nombrados 17 docentes a jornada completa después del 21 de septiembre y sus contratos finalizaron el pasado 30 de junio. La Administración afirma que ya está modificando el sistema de adjudicación de destinos para ampliar ese plazo hasta el 30 de septiembre, de manera que los docentes nombrados a jornada completa hasta esa fecha puedan mantener su nombramiento hasta el 31 de agosto del año siguiente, en lugar de finalizar el 30 de junio como ocurre hasta ahora.

Sobre las jornadas parciales, la Consejería señala que responden al número de grupos que finalmente se constituyen en cada escuela. "Cada grupo son 4,5 horas, si no hay grupos, no hay horarios completos", aclaran. Además, garantizan que tras la última reunión celebrada el pasado 6 de julio con representantes del profesorado, las dos partes acordaron crear en septiembre un grupo de trabajo integrado por directores de las EOI y profesorado funcionario e interino para estudiar posibles soluciones.