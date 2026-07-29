El Gobierno de Canarias invierte 21 millones en mejoras de 293 colegios públicos de las islas

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias destina este verano más de 21 millones de euros a 420 actuaciones en 293 centros educativos públicos de las ocho islas. El programa incluye reformas, nuevos espacios de sombra, mejoras deportivas, adaptación de Aulas Enclave, retirada de amianto y reparación de daños por temporales.

El consejero de Educación, Poli Suárez, presentó este miércoles el balance de las obras junto a representantes de cinco ayuntamientos de Gran Canaria. Suárez situó la adaptación climática y la seguridad entre las prioridades del departamento. "Nuestro objetivo es que cada centro disponga de unas instalaciones seguras, modernas y adecuadas para todo el alumnado", señaló.

Adaptación climática y espacios deportivos

Una parte de la inversión se concentra en la respuesta de los centros ante el aumento de las temperaturas. La Consejería crea espacios de sombra en 62 colegios e institutos, con más de 2,6 millones de euros, y desarrolla proyectos de naturalización en otros 55 centros, con una dotación superior a 2,3 millones.

El plan también contempla seis nuevos techados de canchas deportivas, con más de 3,2 millones de euros, y otras 26 intervenciones en instalaciones deportivas, valoradas en más de 1,1 millones. Estas obras buscan ampliar el uso de los patios y mejorar las condiciones de la actividad física durante el curso.

Inclusión, temporales y retirada de amianto

La Consejería reserva más de tres millones de euros para 54 actuaciones en Aulas Enclave, destinadas al alumnado con necesidades educativas especiales. A esta partida se añaden más de 2,7 millones para reparar daños causados por las últimas borrascas en 77 centros educativos.

Otras 127 intervenciones, con una inversión cercana a 2,9 millones de euros, atenderán incidencias de conservación en más de un centenar de centros. El programa incluye además la retirada de amianto en cinco instalaciones educativas, con más de 1,4 millones, y siete obras de especial envergadura que superan los 1,7 millones.

Proyectos distribuidos entre las ocho islas

Entre las principales actuaciones figuran el nuevo CEIP Gran Tarajal y las obras del CEIP Francisco Navarro Artiles, en Fuerteventura; la reconstrucción del CEIP La Laguna, en La Palma; y la construcción del nuevo CEIP Alexis Tejera, en Lanzarote.

La planificación incluye también mejoras en el CEIP La Lomada, en La Gomera; la sustitución de la cubierta del IES Garoé y el techado de la cancha del CEIP Taibique, en El Hierro; y la ampliación del IES Roque Amagro, en Gran Canaria. La Consejería combina grandes proyectos con obras de mantenimiento y conservación.

Convenios para acelerar las reformas

El departamento autonómico presentó convenios con los ayuntamientos de Agaete, Artenara, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana y Valsequillo. Los acuerdos movilizan cerca de cuatro millones de euros para actuaciones en quince centros educativos de Gran Canaria.

La Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos coordina este modelo de cooperación con cabildos y municipios. Desde el inicio de la legislatura, la fórmula moviliza cerca de 25 millones de euros mediante acuerdos con 25 administraciones. "Queremos que sean los propios ayuntamientos los que puedan ejecutar estas actuaciones con mayor agilidad", afirmó Poli Suárez.

Actuaciones en Agaete y Artenara

El convenio con Agaete supera los 600.000 euros y afecta al CEIP José Sánchez y Sánchez y al CEIP Ana Betancor Estupiñán. Los proyectos incluyen la renovación de las canchas, nuevos techados, pavimentos, mejoras de naturalización y modernización de los espacios exteriores. La alcaldesa, María del Carmen Rosario, indicó que las obras "dan respuesta a una demanda histórica de la comunidad educativa del municipio".

En Artenara, la Consejería aporta más de 84.000 euros para reparar la cubierta del CEIP Artenara y resolver los problemas de filtraciones. El alcalde, Jesús Díaz, sostuvo que la intervención permitirá "seguir manteniendo vivo el colegio de Artenara" y destacó la importancia de la inversión para los municipios con menor población.

Ampliaciones y mejoras en el sur y las medianías

El acuerdo con San Bartolomé de Tirajana permitirá ampliar el IES El Tablero-Aguañac. La Consejería aporta más de 1,6 millones de euros y el Ayuntamiento suma 1,2 millones. El proyecto, en fase de licitación, incluye nuevas aulas de Bachillerato, un gimnasio y una cafetería. El alcalde, Marco Aurelio Pérez, definió el convenio como "el fruto del trabajo desarrollado durante toda la legislatura".

En Valsequillo, una aportación autonómica de un millón de euros financiará mejoras en cinco centros, con obras de accesibilidad, espacios de sombra y renovación de instalaciones.

La concejala de Educación, Inmaculada García, afirmó que el convenio "supone una oportunidad para seguir mejorando los centros educativos del municipio". Por su parte, Santa Lucía de Tirajana recibirá 650.000 euros para intervenciones de seguridad, eficiencia climática y renovación de infraestructuras en seis colegios.