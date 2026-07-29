La Guardia Civil lo confirma: no tires el ticket de compra porque los estafadores pueden aprovecharlo este descuido para vaciar las cuentas bancarias de los canarios

Los delincuentes trabajan durante todo el año ingeniando nuevas técnicas para estafar a sus víctimas. Aprovechan cualquier descuido para obtener información de sus víctimas y conseguir acceder a sus cuentas bancarias.

La Guardia Civil ha compartido un post en su perfil de X en el que recuerda a los ciudadanos la importancia de guardar el ticket de la compra al pagar en tarjeta. "Cuando pagues con tarjeta, guarda el recibo solo el tiempo necesario, pues contiene información que puede resultar útil para terceros", advierten.

El ticket puede ser clave para los delincuentes

Las autoridades insisten en la importancia de desechar correctamente el ticket, ya que este puede contener información sensible del consumidor como datos bancarios o personales y los estafadores puede aprovecharse de ello.

Para desechar el comprobante, los consumidores deben hacerlo de manera que no pueda leerse. Pueden optar por romperlo en pedazos o utilizando un rotulador que ayudes a ocultar datos. Además, los expertos recomiendan coger siempre el ticket, comprobar que el comercio a cobrado lo correcto y conservarlo durante el periodo en el que puedan realizarse reclamaciones, cambios, devoluciones o garantías.

"Son esos pequeños gestos que ayudan a proteger tus datos", señalan.

Necesario para cambios, devoluciones o garantías

Uno de los principales motivos para conservar los recibos es que funcionan como prueba de compra ante posibles problemas con el producto.

En el caso de artículos de mayor valor como electrodomésticos, dispositivos electrónicos o joyas, disponer del ticket puede ser fundamental para solicitar una reparación, reclamar una garantía o demostrar que el producto fue adquirido en un establecimiento concreto. Los expertos recomiendan incluso hacerle una foto o escanearlo para tenerlo en el teléfono móvil.

Los tickets también son necesarios para realizar cambios a devoluciones, dependiendo de las condiciones de cada establecimiento. Hay tiendas que han dicho adiós al papel y apuesta por entregar el comprobante el consumidor el formato digital o a través de un código QR si se dispone de la aplicación de la tienda.

Si el consumidor no cuenta con el ticket, puede encontrar con dificultades para demostrar que realizó la compra y que todavía esta dentro del plazo establecido para cambios o devoluciones.