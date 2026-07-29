Multa de 200 euros por no respetar la señal R-102 durante los desplazamientos de verano: la Guardia Civil se pone seria y controla a los conductores canarios

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé más de 104 millones de desplazamientos por carretera durante los meses de julio y agosto. Por ello, los agentes de tráfico realizan controles y comprueban que los conductores cuenta con todos los elementos y documentación obligatoria durante sus desplazamientos de verano.

Las señales de tráfico indican a los conductores cómo deben actuar cuando las visualizan. Sin embargo, hay algunos que los conductores desconocen porque son menos habituales. No respetar la señalización de la vía puede acarrear graves sanciones a los usuarios.

¿Qué significa la señal R-102?

La señal R-102 prohíbe la entrada a vehículos a motor, indicado que el acceso a la vía no esta permitido a dichos vehículos afectados la prohibición a turismo, motocicletas o cualquier automóvil a motor. Es decir, cualquier vehículo que funcione mediante un motor no puede continuar por esa zona cuando encuentra esta señal.

Señal R-102 / DGT

Cuidado al circular fuera de España

El problema con el que se encuentran muchos conductores es al circular fuera de España. Aunque en muchos casos el diseña sea similar, puede incluir matices que cambien su significado dependiendo del territorio.

Por ello, Tráfico insiste a los conductores en que , antes de realizar un viaje internacional por carretera es recomendable familiarizarse con la normativa del país de destino y no interpretar todas las señales únicamente según las reglas españolas.

Respetar la señalización evita sanciones

No respetar la señalización de la vía supone una multa de 200 euros (100 euros pronto pago), ya que en este caso busca regular el acceso a determinadas zonas y garantizar la seguridad vial.

Conocer las señales de tráfico es importante especialmente durante los meses de verano, cuando millones de conductores salen a las carreteras en dirección a su destino vacacional.