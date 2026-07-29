Sebastián Franquis: “La ausencia de la consejera de Hacienda retrata a un Partido Popular que prefirió obedecer a Feijóo antes que defender a Canarias”

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, criticó este miércoles [29] la actitud de la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, y del Partido Popular (PP) de Canarias ante el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias sobre el nuevo sistema de financiación autonómica, un “pacto histórico” que permitirá al Archipiélago disponer de 1.337 millones de euros adicionales al año para reforzar la sanidad, la educación, la atención a la dependencia y el conjunto de los servicios públicos esenciales.

Franquis aseguró que la ausencia de la consejera de Hacienda el día en que se alcanzó este acuerdo “no fue una casualidad, sino una decisión política que retrata la incomodidad del Partido Popular ante un éxito para Canarias que desmonta su estrategia de confrontación”.

“El día en que Canarias logra el mayor avance en financiación autonómica de las últimas décadas, la consejera de Hacienda desaparece. Después de semanas descalificando la propuesta del Estado y calificándola de discriminatoria, el Partido Popular prefiere esconderse antes que reconocer un acuerdo histórico para Canarias. Cuando tiene que elegir entre defender a Canarias o seguir la estrategia de Feijóo, siempre acaba obedeciendo a Feijóo”, denunció.

Un acuerdo que blinda el REF

El portavoz socialista recordó que fue la propia Matilde Asián quien encabezó el rechazo inicial del Gobierno autonómico a la propuesta del Estado. Sin embargo, la negociación permitió incorporar las principales reivindicaciones de Canarias, entre ellas la exclusión definitiva del Régimen Económico y Fiscal (REF) del sistema de financiación y una mejora de 1.337 millones de euros anuales para la comunidad autónoma.

“Mientras el Gobierno de España negociaba y atendía las reivindicaciones de Canarias, el PP se dedicaba a intentar desacreditar un acuerdo que hoy el propio Gobierno de Canarias reconoce como beneficioso. Esa contradicción tiene una explicación muy sencilla: el PP ha antepuesto una vez más los intereses de su partido a los intereses de esta tierra”, destacó.

Franquis también afirmó que la actitud del PP canario vuelve a demostrar que “carece de autonomía política” y que, “cuando los intereses de Canarias chocan con la estrategia política de Alberto Núñez Feijóo, sus dirigentes siempre acaban mirando hacia Génova”.

En este sentido, recalcó que “el Partido Popular ha sido incapaz de defender con convicción un acuerdo que beneficia objetivamente a Canarias porque su dirección nacional ha decidido combatir cualquier iniciativa del Gobierno de España, aunque eso suponga perjudicar a los canarios. Esa es la verdadera explicación del silencio y de la ausencia de la consejera”.

El portavoz socialista lamentó que el PP haya pasado “de rechazar el acuerdo a esconderse cuando llega el momento de respaldarlo”.

Para Franquis, la política “exige coherencia. Si el Partido Popular consideraba que este acuerdo era tan negativo como afirmó durante semanas, debía mantener esa posición y asumir sus consecuencias. Lo que no resulta aceptable es intentar boicotear un acuerdo histórico y desaparecer cuando se demuestra que es un éxito para Canarias”.

Además, destacó que el acuerdo alcanzado constituye “un hito para el Archipiélago”, al reconocer expresamente las singularidades de Canarias en el nuevo sistema de financiación, blindar el REF fuera del modelo, garantizar 1.337 millones de euros adicionales al año y ampliar la capacidad financiera de la Comunidad Autónoma para fortalecer los servicios públicos.

“Los socialistas canarios siempre hemos defendido que Canarias merece una financiación justa, adaptada a su realidad y respetuosa con sus singularidades. El acuerdo alcanzado con el Gobierno de España da respuesta a esa reivindicación histórica: blinda el REF fuera del sistema de financiación, garantiza 1.337 millones de euros adicionales cada año, y proporciona a nuestra comunidad más recursos para mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, explicó.

En su opinión, este acuerdo demuestra que, cuando el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias trabajan con lealtad institucional, diálogo y voluntad de acuerdo, quien gana es Canarias. “Hoy protegemos el REF, garantizamos una financiación más justa y abrimos nuevas oportunidades para fortalecer los servicios públicos. Esa es la política útil que defendemos los socialistas: la que pone por delante los intereses de Canarias”.

Franquis afirmó que “los ciudadanos sabrán distinguir entre quienes trabajaron para que Canarias dispusiera de más recursos y quienes intentaron desacreditar un acuerdo que hoy beneficia a todos los canarios”.

Noticias relacionadas

“La imagen de la consejera de Hacienda ausente el día en que Canarias logró uno de los acuerdos más importantes para su futuro económico y social quedará como el mejor reflejo de un Partido Popular, incapaz de celebrar una buena noticia para Canarias porque suponía reconocer el éxito de un acuerdo impulsado con el Gobierno de España”, afirmó.