La Aemet advierte de calor intenso y calima en Canarias para mañana viernes: estas serán las islas más afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para este viernes 31 de julio un aviso especial por ola de calor en Canarias. Las temperaturas alcanzarán o superarán los 37 °C en las cumbres y vertientes meridionales de Gran Canaria, mientras que podrán rondar los 34 o 35 °C en medianías del sur de Tenerife, cumbres y vertiente sur de La Gomera y El Hierro, cumbres de La Palma y áreas del interior y sureste de Fuerteventura.

El cielo permanecerá poco nuboso o despejado, aunque aparecerán algunos intervalos de nubes altas. En los litorales del norte de las islas montañosas se esperan nubes bajas durante las primeras y últimas horas del día.

También habrá calima en altura, que podrá ser significativa en medianías y cumbres. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios o subirán ligeramente, con amplias zonas altas situándose entre los 30 y los 32 °C. Este ambiente cálido también afectará al interior y al sur de Lanzarote.

Las temperaturas mínimas serán elevadas en las áreas más afectadas, especialmente en Gran Canaria, lo que dificultará el descanso nocturno. El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas. Durante la madrugada no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

LANZAROTE — Calor en el interior y el sur

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes altas y presencia de calima en altura.

Las zonas del interior y del sur podrán alcanzar entre 30 y 32 °C.

Viento moderado del nordeste.

Arrecife: alrededor de 26 °C durante la tarde.

FUERTEVENTURA — Hasta 34 o 35 °C en el sureste

Ambiente soleado, con algunas nubes altas y calima en altura. Las áreas del interior y sureste podrán alcanzar o superar los 34 °C. Viento moderado del nordeste.

Puerto del Rosario: alrededor de 25 °C durante la tarde.

GRAN CANARIA — El calor más intenso del archipiélago

Las cumbres y vertientes orientadas al sur podrán alcanzar o superar los 37 °C. En el litoral norte habrá intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas, mientras que el resto permanecerá mayoritariamente despejado. La calima podrá ser significativa en medianías y cumbres, y las mínimas serán especialmente elevadas. Viento del nordeste con intervalos fuertes en vertientes expuestas.

Las Palmas de Gran Canaria: alrededor de 25 °C durante la tarde.

TENERIFE — Hasta 35 °C en las medianías

Las medianías del oeste, sur y este podrán situarse entre 34 y 35 °C. Se esperan cielos poco nubosos, con nubes bajas en el litoral norte a primeras y últimas horas. La calima será más notable en medianías y cumbres. Viento del nordeste con intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste.

Santa Cruz de Tenerife: alrededor de 28 °C durante la tarde.

LA GOMERA — Calor intenso en cumbres y vertiente sur

Las cumbres y áreas orientadas al sur podrán alcanzar entre 34 y 35 °C. Predominarán los cielos despejados, con nubes bajas ocasionales en el norte y calima en las zonas altas. Viento del nordeste, más intenso en vertientes expuestas.

San Sebastián de La Gomera: alrededor de 23 °C durante la tarde.

LA PALMA — Temperaturas muy altas en las cumbres

Las zonas de cumbre podrán alcanzar o superar los 34 °C. Habrá ambiente despejado, con intervalos de nubes bajas en los litorales del norte durante las primeras y últimas horas. La calima podrá ser significativa en medianías y zonas altas. Viento del nordeste con intervalos fuertes.

Santa Cruz de La Palma: alrededor de 27 °C durante la tarde.

EL HIERRO — Hasta 35 °C en el sur y las cumbres

Las cumbres y la vertiente sur podrán registrar temperaturas de entre 34 y 35 °C. El cielo estará poco nuboso o despejado, salvo por algunas nubes bajas en el norte y nubes altas ocasionales. Viento del nordeste con intervalos fuertes en áreas expuestas.

Valverde: alrededor de 26 °C durante la tarde.