Alerta por calor este jueves en Canarias: pronóstico de temperaturas de la Aemet por islas

Canarias vivirá este jueves una jornada marcada por el calor, la calima en altura y el predominio de cielos poco nubosos o despejados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El aumento de las temperaturas afectará a todo el archipiélago, aunque será especialmente intenso en Gran Canaria, donde los termómetros podrán alcanzar 37 grados en medianías del sur y oeste e incluso 39 grados de forma puntual.

La previsión meteorológica coincide con el episodio de altas temperaturas que afecta al archipiélago y que ha llevado al Gobierno de Canarias a activar la alerta por temperaturas máximas y por riesgo de incendios forestales en varias islas, debido a la llegada de una masa de aire cálido y seco procedente del continente africano.

Predominio del tiempo estable y presencia de calima

La AEMET prevé una jornada de tiempo estable en todo el archipiélago. En líneas generales predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque durante las primeras y últimas horas del día podrán aparecer intervalos de nubes bajas en las vertientes norte de las islas de mayor relieve.

Además, se espera la presencia de calima en altura, un fenómeno que será más apreciable durante la segunda mitad del día y que podría adquirir mayor intensidad en las zonas de cumbre, especialmente en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.

Aunque inicialmente no se prevé una elevada concentración de polvo en suspensión a nivel del suelo, la entrada de aire africano contribuirá a mantener un ambiente más seco y cálido en buena parte del archipiélago.

Gran Canaria registrará las temperaturas más elevadas

La isla de Gran Canaria concentrará los valores más altos previstos para este jueves.

Según la AEMET, amplias zonas del sur, el oeste y las cumbres alcanzarán los 34 grados, mientras que en las medianías de esas vertientes los termómetros podrán situarse alrededor de los 37 grados, sin descartarse registros locales próximos a 39 grados.

Además, durante la madrugada las temperaturas mínimas seguirán siendo elevadas en esas áreas, donde en algunos puntos no bajarán de 26 o 27 grados, dando lugar a noches especialmente cálidas.

En la capital, Las Palmas de Gran Canaria, se esperan temperaturas de entre 23 y 27 grados, inferiores a las registradas en el interior debido a la influencia del mar.

Fuerteventura y Lanzarote también superarán los 30 grados

En las islas orientales continuará el ascenso térmico.

En Fuerteventura, las zonas del interior y la vertiente sureste alcanzarán entre 30 y 32 grados, aunque de forma puntual podrían registrarse 34 grados.

En Puerto del Rosario las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 29 grados.

Por su parte, Lanzarote mantendrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y calima en altura durante la segunda mitad del día.

En la isla se podrán alcanzar 30 grados en áreas costeras del sureste, mientras que en Arrecife la previsión sitúa las temperaturas entre 22 y 31 grados.

Tenerife rozará los 36 grados en algunos puntos

En Tenerife también se espera un importante incremento térmico.

La AEMET considera probable que las temperaturas lleguen a 34 grados en las medianías de las vertientes este, sur y oeste, así como en zonas bajas del sureste del área metropolitana.

Incluso no se descarta que algunos puntos alcancen de forma puntual los 36 grados.

En Santa Cruz de Tenerife los valores previstos se moverán entre 23 y 32 grados.

La previsión también contempla calima en zonas altas y cumbres, donde podrá resultar significativa.

Calor también en las islas occidentales

El ascenso térmico también se dejará sentir en el resto del archipiélago.

En La Gomera podrán alcanzarse entre 32 y 34 grados en las medianías y cumbres del sur y oeste.

En La Palma, las máximas previstas se situarán entre 30 y 32 grados en las zonas altas y en las cumbres de la vertiente oeste.

Mientras, en El Hierro será probable registrar entre 30 y 32 grados tanto en las cumbres como en las vertientes orientadas al sur.

Las capitales de estas islas mantendrán temperaturas más suaves, con máximas previstas de 29 grados en San Sebastián de La Gomera, 28 grados en Santa Cruz de La Palma y 27 grados en Valverde.

Viento del nordeste con rachas fuertes

Otro de los elementos destacados de la jornada será el viento alisio.

La AEMET prevé viento moderado del nordeste en todo el archipiélago, aunque con intervalos fuertes en distintos puntos.

Las rachas más intensas podrán registrarse en las vertientes sudeste y noroeste de las islas montañosas, en el interior sur de Lanzarote y en el sur de la península de Jandía, en Fuerteventura.

En estas zonas no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente durante la segunda mitad del día.

En las cumbres del Teide predominará un viento flojo del suroeste.

Estado de la mar

En el litoral, la previsión marítima indica viento del norte o nordeste de fuerza 4 a 6, llegando localmente a fuerza 7.

Estas condiciones provocarán marejada o fuerte marejada en buena parte del archipiélago.

En las costas orientadas al oeste, sur o suroeste el viento será más variable, entre fuerza 1 y 3, con predominio de mar rizada.