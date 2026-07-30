Todas las alertas activas por calor este jueves y hasta el fin de semana en Canarias

Canarias afronta un nuevo episodio de altas temperaturas que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a activar varios avisos por calor en distintas islas del archipiélago. A esta situación se suman las alertas del Gobierno de Canarias por temperaturas máximas y por riesgo de incendios forestales, vigentes desde las 11:00 horas de este jueves 30 de julio.

La previsión meteorológica apunta a un ambiente cálido y estable, favorecido por el descenso de la capa húmeda y la presencia de calima en niveles altos, lo que propiciará un importante aumento de las temperaturas, especialmente en las zonas del sur y del interior de las islas, anuncia la Aemet en su aviso especial por la ola de calor.

Casi 40 grados en Gran Canaria

El termómetro ha ido escalando a lo largo de las últimas horas. Según los registros de la Aemet, Gran Canaria ha registrado hasta las 15.00 horas de este jueves las temperaturas más altas del Archipiélago.

De ese modo, se han constatado 39,7 ºC (a las 13.10 horas) en Las Tirajanas y 39,2ºC (15.00 horas) en Lomo de Pedro Alfonso, ambas localidades del municipio de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de la isla. Además, en Tasarte, en La Aldea de San Nicolás, el mercurio subió hasta las 37.9ºC (13.10 horas) y hasta los 37,3ºC (13.30 horas) en Agüimes.

Gran Canaria, la isla con los avisos más importantes

La AEMET mantiene para este 30 de julio un aviso naranja en Gran Canaria por temperaturas máximas que alcanzarán los 37 grados, especialmente en las medianías del sureste y del oeste. Además, no se descarta que en algunos puntos se lleguen a registrar 39 ºC.

A este escenario se añade el calor nocturno, ya que las temperaturas mínimas permanecerán muy elevadas y podrían superar los 26 grados, dificultando el descanso.

Asimismo, la isla cuenta con un aviso amarillo en otras zonas, donde se esperan máximas de hasta 35 grados, especialmente en la cuenca de Tejeda, aunque de forma puntual también podrían alcanzarse los 37 grados.

Avisos también en Tenerife y La Gomera

La situación afecta igualmente a otras islas. En Tenerife, la AEMET ha activado un aviso amarillo por temperaturas de hasta 37 grados en el sur del área metropolitana y en las vertientes este, sur y oeste.

En La Gomera, el aviso amarillo se concentra en las cumbres y medianías de la vertiente sur, donde también se prevén temperaturas máximas de hasta 37 grados.

De forma general, la previsión indica que los valores más elevados se registrarán en las zonas poco ventiladas de las vertientes meridionales. En el sur de Gran Canaria y en puntos del interior de Fuerteventura se podrán superar los 36 y 38 grados, mientras que en Tenerife, La Palma y Lanzarote las máximas oscilarán entre los 34 y los 36 grados.

El episodio continuará hasta el 1 de agosto

Según las previsiones de la AEMET, el episodio de calor no terminará este jueves. Para el 31 de julio continuarán los avisos por altas temperaturas en Gran Canaria, Tenerife y La Gomera, a los que se sumarán La Palma, El Hierro y Fuerteventura.

La misma situación se espera para el 1 de agosto, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse informados de la evolución meteorológica y seguir las indicaciones de los servicios de protección civil.

Además de las alertas por calor, el Gobierno de Canarias mantiene activada la alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro debido a la combinación de altas temperaturas, ambiente seco y condiciones favorables para la propagación del fuego.

El pronóstico de la Aemet entre el 31 de julio y 2 de agosto en Canarias

Canarias afronta varios días marcados por un episodio de calor intenso que se prolongará, al menos, hasta el próximo 3 de agosto, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El organismo prevé temperaturas muy superiores a las habituales para esta época del año, especialmente en las medianías y cumbres de las islas, donde los termómetros podrán alcanzar e incluso superar los 37 y 38 grados en algunos puntos de Gran Canaria.

A este escenario se sumará la presencia de calima en altura, un ambiente mayoritariamente estable y cielos poco nubosos, además de noches con temperaturas elevadas que dificultarán el descanso en determinadas zonas del archipiélago.

Gran Canaria registrará las temperaturas más elevadas

La previsión sitúa a Gran Canaria como la isla donde se esperan los valores más altos durante este episodio. El Cabildo de Gran Canaria ha informado este jueves que por la alerta de incendios en vigor se ha procedido a cerrar la GC-216 a la altura del cruce de Acusa.

Para el viernes 31 de julio, la AEMET prevé que las temperaturas alcancen o superen los 37 grados en las cumbres y vertientes orientadas al sur. Además, numerosas zonas de medianías registrarán temperaturas comprendidas entre los 30 y los 32 grados.

La situación apenas variará el 1 de agosto, cuando volverán a superarse los 37 grados en las cumbres y medianías del sur y del oeste de la isla. De cara al 2 y al 3 de agosto, la previsión mantiene prácticamente el mismo escenario, con máximas que podrían situarse entre 37 y 38 grados en las áreas más expuestas al calor.

La AEMET también advierte de que las temperaturas mínimas serán especialmente elevadas, sobre todo en Gran Canaria, donde durante la noche los termómetros podrían mantenerse por encima de los 25 grados, dando lugar a noches tropicales o incluso ecuatoriales en algunos puntos.

Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro también sufrirán un notable ascenso térmico

El episodio de calor afectará igualmente al resto de islas montañosas.

En Tenerife se esperan temperaturas de entre 34 y 35 grados en las medianías orientadas al oeste, sur y este durante buena parte del episodio. Las cumbres y vertientes meridionales de La Gomera y El Hierro también alcanzarán valores cercanos a los 34 o 35 grados.

En el caso de La Palma, los registros más elevados se localizarán principalmente en las cumbres, donde las máximas también rondarán los 34 grados.

En todas estas islas será habitual que amplias zonas de medianías registren temperaturas de entre 32 y 34 grados, especialmente en las áreas orientadas al sur y al oeste.

Lanzarote y Fuerteventura también superarán los 34 grados

Las islas orientales tampoco quedarán al margen del episodio.

Según la previsión meteorológica, en Fuerteventura las temperaturas más elevadas se concentrarán en las zonas del interior y en el sureste, donde podrán alcanzarse los 34 grados.

En Lanzarote, los valores más altos se esperan en el interior y en el sur de la isla, con temperaturas igualmente muy elevadas para esta época del año.

La AEMET señala que, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, el calor será persistente durante varios días, aunque los registros máximos no alcanzarán los valores previstos para Gran Canaria.

Calima en altura y cielos poco nubosos

Además del calor, el episodio estará acompañado por la presencia de calima en altura, un fenómeno que afectará principalmente a las medianías y cumbres de las islas de mayor relieve.

En algunos momentos, esta intrusión de polvo en suspensión podría ser significativa en las zonas altas, reduciendo parcialmente la visibilidad y favoreciendo una sensación térmica aún más elevada.

En cuanto al estado del cielo, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque durante la madrugada y las primeras horas del día aparecerán intervalos de nubes bajas en los litorales del norte de las islas montañosas. También podrán observarse algunos intervalos de nubes altas.

El viento seguirá soplando con intensidad en algunas zonas

Durante estos días continuará predominando el viento del nordeste, generalmente de intensidad moderada.

No obstante, la AEMET prevé intervalos de viento fuerte en los extremos sureste y noroeste de las islas montañosas, especialmente durante las tardes y en algunos momentos de madrugada.

Además, no se descarta que se registren rachas muy fuertes en esas zonas expuestas, especialmente entre el 31 de julio y el 3 de agosto.

Recomendaciones ante las altas temperaturas

Ante un episodio prolongado de calor como el previsto, las autoridades sanitarias recomiendan extremar las precauciones, especialmente en personas mayores, menores, pacientes con enfermedades crónicas y trabajadores que desarrollan su actividad al aire libre.

Entre las principales recomendaciones figuran mantener una adecuada hidratación, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, permanecer en lugares frescos y prestar atención a posibles síntomas relacionados con los golpes de calor.

También es aconsejable consultar la evolución de los avisos meteorológicos y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia, ya que las condiciones pueden variar en función de la evolución del episodio.